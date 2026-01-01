withoutbg est une application de suppression d'arrière-plan auto-hébergée et alimentée par l'IA qui exécute un pipeline de modèles ONNX en quatre étapes entièrement sur votre propre serveur. Elle offre une interface web glisser-déposer pour supprimer les arrière-plans des photos de produits, des portraits et des images marketing — sans envoyer de fichiers à un service cloud ni payer de frais par image. Le pipeline combine la segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement pour produire des résultats nets avec arrière-plan transparent à partir de l'inférence CPU seule.

Tous les poids du modèle sont regroupés à l'intérieur de l'image Docker, il n'y a donc rien à configurer au-delà du déploiement du conteneur — pas de téléchargements de modèles, pas de GPU requis, pas d'appels API externes sur le chemin de traitement.