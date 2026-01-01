Déployez withoutbg en un clic.
Outil de suppression d'arrière-plan par IA auto-hébergé qui traite les images localement, sans dépendance au cloud ni frais par image.
Sélectionnez un forfait VPS pour withoutbg
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec withoutbg
withoutbg est une application de suppression d'arrière-plan auto-hébergée et alimentée par l'IA qui exécute un pipeline de modèles ONNX en quatre étapes entièrement sur votre propre serveur. Elle offre une interface web glisser-déposer pour supprimer les arrière-plans des photos de produits, des portraits et des images marketing — sans envoyer de fichiers à un service cloud ni payer de frais par image. Le pipeline combine la segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement pour produire des résultats nets avec arrière-plan transparent à partir de l'inférence CPU seule.
Tous les poids du modèle sont regroupés à l'intérieur de l'image Docker, il n'y a donc rien à configurer au-delà du déploiement du conteneur — pas de téléchargements de modèles, pas de GPU requis, pas d'appels API externes sur le chemin de traitement.
Caractéristiques principales de withoutbg
Pipeline de modèle IA local
Exécute tout le traitement de suppression d'arrière-plan sur votre propre serveur à l'aide de modèles ONNX intégrés — aucune image n'est jamais envoyée à un service cloud externe.
Traitement en quatre étapes
La segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement travaillent ensemble pour produire des bords nets sur les cheveux, la fourrure et les sujets complexes.
Aucun GPU requis
L'inférence ONNX basée sur le CPU signifie que n'importe quel VPS standard peut exécuter l'intégralité du pipeline de modèle sans matériel GPU ni configuration CUDA.
Interface utilisateur web par glisser-déposer
L'interface basée sur React permet aux utilisateurs de déposer des images et de télécharger des résultats avec un fond transparent au format PNG, JPEG ou WebP sans aucune configuration.
Aucuns frais par image
L'auto-hébergement élimine les frais par image des API SaaS de suppression d'arrière-plan — traitez un nombre illimité d'images pour un coût VPS fixe.
Pourquoi exécuter withoutbg sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.