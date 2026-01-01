Déployez Dify en un clic.
Plateforme d'application LLM open-source pour créer visuellement des workflows d'IA, des pipelines RAG et des chatbots.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dify
Dify est la plateforme de développement d'applications LLM open source la plus populaire au monde, offrant une interface visuelle pour la création de workflows IA, de pipelines RAG, d'agents IA et d'applications de chatbot. Avec la prise en charge de plus de 100 fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, Anthropic, Google Gemini et des modèles locaux via Ollama, Dify permet aux équipes de prototyper et de déployer des applications IA de qualité production sans écrire de code d'orchestration complexe.
L'auto-hébergement de Dify sur votre propre VPS garantit que tous les documents, embeddings, conversations et clés API restent sous votre contrôle total. Ce déploiement inclut une base de données vectorielle Weaviate intégrée pour la recherche sémantique, l'exécution de code en sandbox et la protection SSRF pour un développement sécurisé d'applications IA.
Caractéristiques principales de Dify
Éditeur visuel de flux de travail
Créez des pipelines d'IA complexes en chaînant des appels LLM, des intégrations d'API et une logique conditionnelle avec le glisser-déposer.
Pipeline RAG
Ingérer des documents, générer des embeddings et récupérer des connaissances pertinentes avec la base de données vectorielle Weaviate intégrée.
Cadre d'agent IA
Créez des agents autonomes avec des capacités d'appel d'outils pour la recherche web, l'exécution de code et les API externes.
Plus de 100 fournisseurs de LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral et aux modèles locaux via Ollama avec équilibrage de charge des modèles et repli.
Exécution de code en bac à sable
Exécutez Python et JavaScript en toute sécurité dans un environnement isolé avec protection SSRF intégrée.
Studio d'ingénierie des invites
Concevez, versionnez et testez A/B les invites avec un tableau de bord d'observabilité pour la journalisation et le traçage.
Pourquoi exécuter Dify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.