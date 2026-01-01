Déployez WireMock en un clic.
Serveur de maquette API HTTP conforme aux standards de l'industrie pour simuler des services REST, tester les cas limites et développer en parallèle.
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Ce que vous pouvez construire avec WireMock
WireMock est un simulateur d'API HTTP open source qui permet aux équipes d'ingénierie de remplacer les services réels par des mocks programmables. Définissez des stubs via une API REST ou des fichiers JSON, faites correspondre les requêtes entrantes par URL, en-têtes, paramètres de requête, cookies ou contenu du corps, et renvoyez des réponses dynamiques générées avec le templating Handlebars. Enregistrez le trafic réel et rejouez-le plus tard pour reproduire des scénarios de production hors ligne.
L'auto-hébergement de WireMock sur votre propre VPS offre à chaque équipe un environnement de mock partagé pour les tests de contrat, les données de démonstration, les substituts d'API tierces et les scénarios de chaos tels que l'injection de latence ou les charges utiles malformées. Les volumes persistants maintiennent vos définitions de mappage, fichiers de réponse et extensions personnalisées intacts lors des redéploiements afin que vos fixtures de test voyagent avec le serveur.
Caractéristiques principales de WireMock
Correspondance de requêtes flexible
Faire correspondre les requêtes HTTP entrantes aux modèles d'URL, aux en-têtes, aux paramètres de requête, aux cookies et au contenu du corps JSON ou XML pour une sélection précise des stubs.
Modèles de réponse dynamique
Générez des réponses à la volée à l'aide de modèles Handlebars avec accès aux données de requête, aux valeurs aléatoires, aux dates et aux helpers personnalisés.
Enregistrement et lecture
Capturer le trafic en direct depuis un véritable amont et rejouer les interactions enregistrées plus tard pour reproduire des scénarios sans dépendances réseau.
Simulation de pannes et de latence
Injectez des délais configurables, des connexions interrompues et des charges utiles malformées pour tester comment votre application gère les services en aval peu fiables.
Scénarios avec état
Modélisez des flux de travail en plusieurs étapes avec des machines à états afin que le même point de terminaison puisse renvoyer différentes réponses en fonction des interactions précédentes.
API REST Admin
Gérer les stubs, les journaux de requêtes, les scénarios et les enregistrements par programmation via l'API d'administration pour l'automatisation CI/CD et les intégrations d'outils.
Pourquoi exécuter WireMock sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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