Déployez Wingfit en un clic.
Application de fitness open-source minimaliste pour enregistrer les entraînements, suivre les exercices et surveiller les progrès personnels en privé.
Sélectionnez un forfait VPS pour Wingfit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wingfit
Wingfit est une application de suivi de fitness minimaliste auto-hébergée, axée sur la simplicité et la confidentialité. Elle offre une interface épurée pour enregistrer les entraînements, suivre les séries et les répétitions d'exercices, et surveiller les progrès personnels en matière de fitness au fil du temps, sans publicités, abonnements, ni partage de données avec des services tiers.
L'auto-hébergement de Wingfit sur un VPS maintient toutes vos données de fitness entièrement privées sur votre propre infrastructure. Le déploiement léger à service unique ne nécessite aucune base de données externe, ce qui rend l'installation rapide et la maintenance minimale, tout en vous offrant un journal de fitness permanent accessible depuis n'importe quel navigateur.
Caractéristiques principales de Wingfit
Journal d'entraînement
Enregistrez les exercices individuels avec les séries, les répétitions et les poids pour constituer un registre complet de chaque séance d'entraînement.
Suivi des progrès
Suivez l'évolution de la force et du volume au fil du temps pour mesurer les progrès en matière de forme physique et identifier les points à améliorer.
Confidentialité garantie
Toutes les données de fitness restent sur votre VPS, sans synchronisation cloud tierce, analyse ou publicité.
Déploiement léger
Un conteneur à service unique et peu gourmand en ressources permet à Wingfit de fonctionner facilement aux côtés d'autres applications.
Pourquoi exécuter Wingfit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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