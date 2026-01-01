Whishper est une suite de transcription et de sous-titrage open-source qui exécute OpenAI Whisper localement pour une conversion parole-texte de haute précision sans envoyer l'audio à un service tiers. Téléchargez des fichiers multimédias, collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp, et Whishper gère la transcription, la traduction et l'édition de sous-titres en un seul endroit — le tout via une interface utilisateur web soignée.

L'auto-hébergement de Whishper maintient les enregistrements sensibles — entretiens, réunions, conférences, appels clients — entièrement sur votre infrastructure. Le moteur LibreTranslate intégré ajoute une traduction automatique hors ligne dans des dizaines de langues, et l'éditeur de sous-titres intégré vous permet d'ajuster le timing, de diviser les segments et d'exporter au format SRT, VTT, TXT ou JSON sans quitter le navigateur.