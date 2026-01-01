Déployez Whishper en un clic.
Suite auto-hébergée de transcription et de sous-titrage audio qui exécute Whisper, la traduction et l'édition entièrement sur votre propre serveur.
Sélectionnez un forfait VPS pour Whishper
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Whishper
Whishper est une suite de transcription et de sous-titrage open-source qui exécute OpenAI Whisper localement pour une conversion parole-texte de haute précision sans envoyer l'audio à un service tiers. Téléchargez des fichiers multimédias, collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp, et Whishper gère la transcription, la traduction et l'édition de sous-titres en un seul endroit — le tout via une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Whishper maintient les enregistrements sensibles — entretiens, réunions, conférences, appels clients — entièrement sur votre infrastructure. Le moteur LibreTranslate intégré ajoute une traduction automatique hors ligne dans des dizaines de langues, et l'éditeur de sous-titres intégré vous permet d'ajuster le timing, de diviser les segments et d'exporter au format SRT, VTT, TXT ou JSON sans quitter le navigateur.
Caractéristiques principales de Whishper
Transcription Whisper locale
Propulsé par FasterWhisper, transcrivez l'audio et la vidéo sur votre propre matériel sans appels d'API externes ni frais à la minute.
Ingestion d'URL et de fichiers
Déposez un fichier directement ou collez n'importe quelle URL prise en charge par yt-dlp — YouTube, podcasts, liens directs — et Whishper le récupère et le transcrit.
Traduction hors ligne
Le moteur LibreTranslate intégré traduit les transcriptions dans des dizaines de langues sans envoyer le texte à une API de traduction commerciale.
Éditeur de sous-titres intégré
Modifiez le minutage, divisez ou insérez des segments, et visualisez les avertissements CPS en direct pendant que le lecteur met en évidence la ligne active lors de la lecture audio.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les transcriptions terminées au format SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copiez le texte brut directement dans votre presse-papiers.
Profils CPU et GPU
Fonctionne sur des instances CPU standard prêtes à l'emploi et prend en charge l'accélération GPU NVIDIA pour une transcription nettement plus rapide sur du matériel compatible.
Pourquoi exécuter Whishper sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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