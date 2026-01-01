Déployez wger en un clic.
Suivi de fitness et d'entraînement auto-hébergé avec base de données d'exercices, suivi de la nutrition et suivi du poids pour les athlètes et les entraîneurs.
Sélectionnez un forfait VPS pour wger
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec wger
wger est une application open-source de suivi de fitness et d'entraînement qui combine une base de données d'exercices complète, une planification d'entraînement structurée, un suivi nutritionnel et une surveillance du poids corporel en une seule application Django auto-hébergée. Elle est livrée avec un catalogue de milliers d'exercices, élaboré par la communauté, comprenant des descriptions, les muscles ciblés et des images de démonstration, et elle s'associe à des applications mobiles natives iOS et Android afin que les athlètes puissent enregistrer leurs entraînements et leurs repas depuis la salle de sport.
L'auto-hébergement de wger sur votre VPS permet de conserver les données d'entraînement personnelles — entraînements, mesures corporelles, journaux alimentaires et graphiques de progression — sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de fitness. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs avec des comptes privés, des connexions invités facultatives pour une utilisation d'essai, et une API REST complète pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations d'applications tierces.
Caractéristiques principales de wger
Base de données d'exercices
Des milliers d'exercices sélectionnés par la communauté avec des descriptions, des groupes musculaires ciblés et des images de démonstration, synchronisés à partir du catalogue wger.de en amont.
Planification d'entraînement
Créez des routines structurées avec des séries, des répétitions, des poids et des périodes de repos, puis suivez les progrès séance par séance avec des graphiques.
Suivi nutritionnel
Planifiez vos repas en fonction de vos objectifs en macronutriments et en calories, grâce à une base de données alimentaire consultable, des journaux de repas quotidiens et la génération de listes de courses.
Suivi du poids corporel
Enregistrez le poids corporel, les mensurations et les photos de progression au fil du temps avec des graphiques de tendances qui mettent en évidence les changements à long terme.
Applications mobiles natives
Les applications compagnons gratuites pour iOS et Android se connectent à votre instance auto-hébergée pour l'enregistrement en salle de sport sans navigateur.
Multi-utilisateur avec API
Comptes par utilisateur avec connexions invités facultatives, plus une API REST complète pour les tableaux de bord personnalisés, les intégrations et les outils de coaching.
Pourquoi exécuter wger sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur