Déployez WeKnora avec une installation en un clic.
Plateforme de connaissances LLM open-source qui transforme les documents en un RAG interrogeable, un agent de raisonnement et un wiki auto-entretenu.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WeKnora
WeKnora est un framework de connaissances open-source alimenté par des LLM de Tencent qui transforme des documents dispersés en actifs de connaissances interrogeables et capables de raisonnement. Il combine la réponse aux questions basée sur le RAG, un agent ReAct pour le raisonnement en plusieurs étapes, et un mode Wiki qui distille les documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif.
L'auto-hébergement de WeKnora sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les embeddings et l'historique des conversations entièrement sous votre contrôle. Connectez n'importe lequel des plus de vingt fournisseurs de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou des modèles Ollama locaux — et choisissez parmi plusieurs backends vectoriels sans envoyer de données sensibles à des services tiers.
Caractéristiques principales de WeKnora
Mode Wiki
Les agents distillent des documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif pour parcourir les relations entre les concepts.
Agent ReAct
Un agent de raisonnement multi-étapes orchestre de manière autonome la récupération, les outils MCP et la recherche web pour gérer des requêtes complexes auxquelles le RAG à tir unique ne peut pas répondre.
Analyse approfondie de documents
L'extraction sensible à la mise en page prend en charge plus de dix formats, dont PDF, Word, Excel, PowerPoint et les images numérisées, tout en préservant les tableaux, les figures et la structure.
Prise en charge multi-LLM
Connectez plus de vingt fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude et les modèles Ollama locaux, sans être lié à un seul fournisseur ou avoir à réindexer.
Récupération de graphe de connaissances
L'intégration optionnelle de GraphRAG et Neo4j permet un raisonnement inter-documents et des requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.
Synchronisation automatique des intégrations
Extrayez des documents directement de Feishu, Notion et Yuque pour que votre base de connaissances reste alignée avec les systèmes que votre équipe utilise déjà.
Pourquoi exécuter WeKnora sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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