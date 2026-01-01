Déployez Weblate en un clic.
Plateforme de gestion de traduction web avec une intégration étroite du contrôle de version pour des flux de travail de localisation fluides.
Sélectionnez un forfait VPS pour Weblate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Weblate
Weblate est une puissante plateforme de gestion de traduction open-source qui s'intègre directement avec Git, GitHub, GitLab et Bitbucket pour maintenir les traductions synchronisées avec votre base de code. Les traducteurs travaillent via une interface web intuitive tandis que les modifications sont automatiquement validées dans vos dépôts, éliminant ainsi les échanges de fichiers manuels et les conflits de fusion.
Avec la prise en charge de plus de 50 formats de fichiers, une mémoire de traduction intégrée, des suggestions de traduction automatique et des contrôles qualité, Weblate rationalise chaque étape du processus de localisation. L'auto-hébergement sur votre propre VPS supprime les limites de prix par utilisateur et maintient la confidentialité des chaînes sources propriétaires.
Caractéristiques principales de Weblate
Intégration de la gestion de versions
Synchronisez automatiquement les traductions avec les dépôts Git, GitHub, GitLab et Bitbucket sans échanges de fichiers manuels.
Plus de 50 formats de fichier
Supporte PO, XLIFF, JSON, les ressources Android, les chaînes iOS, les propriétés Java, et des dizaines d'autres formats de traduction.
Mémoire de traduction
Réutiliser les chaînes précédemment traduites dans tous les projets pour maintenir la cohérence et accélérer le travail de localisation.
Traduction automatique
Obtenez des suggestions de traduction automatique de DeepL, Google Traduction et LibreTranslate pour accélérer les flux de travail.
Contrôles qualité
Détectez automatiquement les erreurs de marqueurs de position, les problèmes de formatage et les incohérences avant que les traductions n'atteignent la production.
Examen des flux de travail
Configurez les processus d'approbation avec des autorisations basées sur les rôles pour garantir la qualité de la traduction au sein de votre équipe.
Pourquoi exécuter Weblate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.