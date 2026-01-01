Déployez Web-Check avec une installation en un clic.
Outil OSINT pour une analyse complète de site web couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes de sécurité et la pile technologique en une seule recherche.
Sélectionnez un forfait VPS pour Web-Check
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Web-Check
Web-Check est un outil d'analyse de sites web et d'OSINT open-source qui agrège les informations de plus de 50 modules dans un rapport de domaine unique. Saisissez n'importe quelle URL pour voir instantanément les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les ports ouverts, les en-têtes de sécurité HTTP, les empreintes technologiques, les données WHOIS et la configuration de sécurité des e-mails.
L'auto-hébergement de Web-Check sur un VPS offre aux équipes de sécurité et aux développeurs un outil d'analyse privé sans les limites de débit ou les plafonds d'utilisation imposés par les instances publiques. Il est utile pour les audits de sécurité avant le déploiement, la recherche concurrentielle, la reconnaissance lors de tests d'intrusion et la vérification que votre propre infrastructure est correctement configurée.
Caractéristiques principales de Web-Check
Plus de 50 modules d'analyse
Une seule recherche de domaine exécute simultanément plus de 50 vérifications couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes, les cookies, les redirections, et bien plus encore.
Audit des en-têtes de sécurité
Vérifiez quels en-têtes de sécurité HTTP sont présents ou manquants pour identifier les lacunes de renforcement avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités.
Empreinte technologique
Identifier le serveur web, le CMS, les frameworks, les outils d'analyse et le CDN qu'un site web utilise à partir de ses signatures de réponse.
Vérifications de sécurité des e-mails
Vérifier la configuration des enregistrements SPF, DKIM, DMARC et MX pour évaluer l'exposition à l'usurpation d'e-mail pour tout domaine.
Détails du certificat SSL
Afficher l'émetteur du certificat, l'expiration, les SAN et la validité de la chaîne pour confirmer que le HTTPS est correctement configuré et non expiré.
Pourquoi exécuter Web-Check sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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