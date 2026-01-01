Déployez Wavelog en un clic.
Application de journalisation radioamateur basée sur le Web pour le suivi des QSO, la gestion des diplômes et l'intégration avec LoTW et eQSL.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wavelog
Wavelog est une application moderne de journalisation radioamateur basée sur le web pour suivre les QSO et gérer la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Elle s'intègre directement avec LoTW, eQSL et les services de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'exploitation.
L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS permet de garder vos données de journal privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile sans dépendance à un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de clusters DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, et la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les radioamateurs sérieux.
Caractéristiques principales de Wavelog
Suivi des récompenses
Suivez les progrès vers les programmes de récompenses radioamateur majeurs tels que DXCC, IOTA, SOTA, POTA et d'autres, à partir des données de votre journal de bord.
Synchronisation LoTW & eQSL
Téléchargez et confirmez automatiquement les QSO avec LoTW et eQSL pour un crédit de diplôme électronique sans soumission manuelle.
Contrôle radio CAT
Connectez-vous à votre radio via l'interface CAT pour remplir automatiquement les champs de bande, de mode et de fréquence pendant l'exploitation en direct.
Enregistrement de concours
Enregistrer les QSO de concours avec suivi des échanges et vérification des doublons pour l'exploitation compétitive de la radio amateur.
Exportation ADIF
Exportez votre journal complet au format ADIF ou Cabrillo pour l'utiliser avec d'autres logiciels de journalisation ou des systèmes de soumission de récompenses.
Pourquoi exécuter Wavelog sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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