Déployez Warracker en un clic.
Système de gestion des garanties auto-hébergé pour suivre les garanties de produits, les reçus et les réclamations en un seul endroit.
Sélectionnez un forfait VPS pour Warracker
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Warracker
Warracker est une application de suivi de garantie open-source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord auto-hébergé unique. Au lieu de chercher dans les fils de discussion par e-mail, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.
L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce aux notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est encore applicable.
Caractéristiques principales de Warracker
Alertes d'expiration de garantie
Recevez des notifications par e-mail et push via plus de 100 services, y compris Telegram, Slack et Discord, avant l'expiration des garanties.
Stockage de documents
Téléchargez et joignez les reçus, factures et manuels directement à chaque enregistrement de garantie pour une récupération instantanée en cas de besoin.
Suivi du cycle de vie des réclamations
Gérez les réclamations de garantie de bout en bout avec des mises à jour de statut et une visibilité complète sur l'ensemble du processus de réclamation.
Recherche avancée et filtrage
Recherchez instantanément n'importe quelle garantie par nom de produit, numéro de série, fournisseur ou balises personnalisées dans l'ensemble de votre catalogue.
Accès multi-utilisateur
Partagez les dossiers de garantie au sein d'une équipe ou d'un foyer avec des autorisations basées sur les rôles et des contrôles de gestion administrateur.
Importation et exportation CSV
Migrez les enregistrements de garantie existants des feuilles de calcul via l'importation CSV et exportez vos données à tout moment pour une portabilité totale.
Pourquoi exécuter Warracker sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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