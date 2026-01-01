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Base de données de sentiers et gestionnaire de pistes GPX auto-hébergés pour les randonneurs, les cyclistes et les aventuriers de plein air.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Wanderer

Wanderer est une base de données de sentiers auto-hébergée et un traqueur d'activités de plein air pour les randonneurs, les cyclistes, les grimpeurs et toute personne qui explore à pied ou à vélo. Téléchargez des traces GPX, enregistrez des sommets et des points de passage, parcourez les profils d'élévation et visualisez tous vos sentiers sur une carte interactive — sur votre propre serveur, sans abonnement ni partage de données avec des tiers.

Stocker vos sentiers en privé sur un VPS signifie que vos itinéraires, emplacements et historique d'activités restent sous votre contrôle. Wanderer s'intègre aux services OpenStreetMap pour le géocodage et le routage, et son support multi-utilisateur en fait un carnet de bord partagé pratique pour les clubs de sentiers, les groupes de randonnée ou les familles explorant la nature ensemble.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Wanderer

Gestion des traces GPX

Téléchargez et organisez les fichiers GPX depuis n'importe quel appareil GPS ou application pour constituer une bibliothèque personnelle d'itinéraires et d'activités enregistrées.

Cartes interactives des sentiers

Parcourez tous vos sentiers sur une carte interactive basée sur OpenStreetMap, avec des filtres pour la distance, l'altitude et le type d'activité.

Profils d'élévation

Consultez les profils d'élévation détaillés de chaque sentier pour comprendre l'ascension, la descente et la difficulté du terrain avant de partir.

Journaux de sommet et de point de cheminement

Enregistrez les sommets, les points de départ de sentiers et les points d'intérêt le long des itinéraires pour créer un carnet de bord personnel d'activités de plein air consultable.

Partage de sentiers multi-utilisateurs

Partagez des collections de sentiers avec les membres de votre famille ou les membres de votre club afin que tout le groupe puisse accéder à une bibliothèque commune et y contribuer.

Pourquoi exécuter Wanderer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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