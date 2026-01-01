Déployez Wakapi en un clic.
Suivi du temps de codage auto-hébergé compatible avec les plugins WakaTime, avec des tableaux de bord, des rapports et des classements.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Wakapi
Wakapi est un traqueur d'activité de codage auto-hébergé entièrement compatible avec les plugins d'éditeur WakaTime. Il collecte le temps passé à coder, ventilé par projet, langage, éditeur et système d'exploitation, présentant les données dans un tableau de bord visuel sans partager quoi que ce soit avec des services cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wakapi sur un VPS maintient la confidentialité de votre activité de codage tout en offrant toutes les informations que WakaTime propose. Il prend en charge les résumés hebdomadaires par e-mail, les classements publics pour la motivation d'équipe, la génération de badges README pour les profils GitHub et l'intégration avec des éditeurs populaires tels que VS Code, les IDE JetBrains et Vim.
Caractéristiques principales de Wakapi
Compatible WakaTime
Fonctionne avec tous les plugins d'éditeur WakaTime existants — il suffit de les pointer vers votre instance Wakapi auto-hébergée au lieu de wakatime.com.
Tableaux de bord de codage
Visualisez le temps passé par projet, langue, éditeur et OS avec des graphiques filtrables couvrant toute période.
Rapports d'e-mail hebdomadaires
Recevez des résumés hebdomadaires automatisés de votre activité de codage directement dans votre boîte de réception.
Badges GitHub
Générez des badges README dynamiques affichant votre temps de codage hebdomadaire à afficher sur les pages de profil GitHub.
Classements d'équipe
Partagez un classement public avec vos coéquipiers pour suivre et comparer l'activité de codage au sein d'une équipe de développement.
Pourquoi exécuter Wakapi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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