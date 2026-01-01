Déployez Verdaccio en un clic.
Registre proxy npm privé léger pour la publication, la mise en cache et la gestion de packages JavaScript au sein de votre équipe.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Verdaccio
Verdaccio est un registre npm privé léger et open-source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de proxifier le registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par siège ou imposent des limites de débit, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.
L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de build vis-à-vis de la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale, et maintient le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucune modification de configuration côté client, au-delà de la simple indication de l'URL de votre registre.
Caractéristiques principales de Verdaccio
Publication de paquets privés
Publiez et distribuez des paquets npm internes au sein de votre équipe sans les exposer au registre public.
proxy et cache npm
Miroite automatiquement les paquets npm publics localement afin que les installations restent rapides et fiables même lorsque npm est inaccessible.
Compatible npm, Yarn, pnpm
Fonctionne immédiatement avec tous les principaux gestionnaires de paquets JavaScript — aucun plugin client ou wrapper spécial n'est requis.
Authentification intégrée
Gérer l'accès des utilisateurs avec l'authentification basée sur htpasswd pour contrôler qui peut publier ou installer des paquets.
UI web incluse
Parcourez les paquets, inspectez les versions et recherchez votre registre via une interface web intégrée et épurée.
Écosystème de plugins
Étendez le stockage, l'authentification et les middlewares via un système de plugins riche pour s'intégrer avec S3, LDAP ou des flux de travail personnalisés.
Pourquoi exécuter Verdaccio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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