Déployez Vault en un clic.
Plateforme de gestion des secrets conforme aux normes de l'industrie pour stocker, accéder et faire pivoter en toute sécurité les identifiants et certificats sensibles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vault
HashiCorp Vault est une plateforme de gestion de secrets basée sur l'identité qui centralise le contrôle des données sensibles — clés API, mots de passe de base de données, certificats et jetons — sur l'ensemble de votre infrastructure. Au lieu de disperser les identifiants dans les fichiers de configuration et les variables d'environnement, Vault fournit une source unique et fiable avec un journal d'audit complet de chaque événement d'accès.
Vault prend en charge les secrets dynamiques générés à la demande et automatiquement révoqués après utilisation, réduisant considérablement l'exposition due aux identifiants divulgués ou à longue durée de vie. L'auto-hébergement de Vault sur un VPS maintient votre infrastructure de secrets entièrement sous votre contrôle — aucun fournisseur de cloud n'a accès à vos clés, à vos pistes d'audit ou aux applications qu'elles protègent.
Caractéristiques principales de Vault
Secrets dynamiques
Générer des identifiants à courte durée de vie pour les bases de données et les services cloud à la demande — automatiquement révoqués après un TTL configurable, éliminant le risque lié aux secrets divulgués à longue durée de vie.
Chiffrement en tant que service
Chiffrer et déchiffrer les données d'application via l'API Vault sans gérer directement les clés cryptographiques, tout en protégeant les données sensibles sans modifier votre couche de stockage.
Journalisation d'audit complète
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec l'identité complète et les détails de l'horodatage, offrant une piste inaltérable pour les audits de conformité et les enquêtes sur les incidents.
Plusieurs méthodes d'authentification
Authentifiez-vous via des jetons, AppRole, GitHub, AWS IAM ou des comptes de service Kubernetes, en intégrant Vault dans vos pipelines d'identité et de déploiement existants.
Location de secrets et TTL
Les secrets sont émis avec des valeurs de durée de vie et peuvent être renouvelés ou révoqués par programme, vous offrant un contrôle précis du cycle de vie sur chaque identifiant géré par Vault.
Pourquoi exécuter Vault sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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