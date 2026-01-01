HashiCorp Vault est une plateforme de gestion de secrets basée sur l'identité qui centralise le contrôle des données sensibles — clés API, mots de passe de base de données, certificats et jetons — sur l'ensemble de votre infrastructure. Au lieu de disperser les identifiants dans les fichiers de configuration et les variables d'environnement, Vault fournit une source unique et fiable avec un journal d'audit complet de chaque événement d'accès.

Vault prend en charge les secrets dynamiques générés à la demande et automatiquement révoqués après utilisation, réduisant considérablement l'exposition due aux identifiants divulgués ou à longue durée de vie. L'auto-hébergement de Vault sur un VPS maintient votre infrastructure de secrets entièrement sous votre contrôle — aucun fournisseur de cloud n'a accès à vos clés, à vos pistes d'audit ou aux applications qu'elles protègent.