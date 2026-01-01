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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Vault

HashiCorp Vault est une plateforme de gestion de secrets basée sur l'identité qui centralise le contrôle des données sensibles — clés API, mots de passe de base de données, certificats et jetons — sur l'ensemble de votre infrastructure. Au lieu de disperser les identifiants dans les fichiers de configuration et les variables d'environnement, Vault fournit une source unique et fiable avec un journal d'audit complet de chaque événement d'accès.

Vault prend en charge les secrets dynamiques générés à la demande et automatiquement révoqués après utilisation, réduisant considérablement l'exposition due aux identifiants divulgués ou à longue durée de vie. L'auto-hébergement de Vault sur un VPS maintient votre infrastructure de secrets entièrement sous votre contrôle — aucun fournisseur de cloud n'a accès à vos clés, à vos pistes d'audit ou aux applications qu'elles protègent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Vault

Secrets dynamiques

Générer des identifiants à courte durée de vie pour les bases de données et les services cloud à la demande — automatiquement révoqués après un TTL configurable, éliminant le risque lié aux secrets divulgués à longue durée de vie.

Chiffrement en tant que service

Chiffrer et déchiffrer les données d'application via l'API Vault sans gérer directement les clés cryptographiques, tout en protégeant les données sensibles sans modifier votre couche de stockage.

Journalisation d'audit complète

Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec l'identité complète et les détails de l'horodatage, offrant une piste inaltérable pour les audits de conformité et les enquêtes sur les incidents.

Plusieurs méthodes d'authentification

Authentifiez-vous via des jetons, AppRole, GitHub, AWS IAM ou des comptes de service Kubernetes, en intégrant Vault dans vos pipelines d'identité et de déploiement existants.

Location de secrets et TTL

Les secrets sont émis avec des valeurs de durée de vie et peuvent être renouvelés ou révoqués par programme, vous offrant un contrôle précis du cycle de vie sur chaque identifiant géré par Vault.

Pourquoi exécuter Vault sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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