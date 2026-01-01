Déployez Vane en un clic.
Moteur de réponses IA axé sur la confidentialité qui fournit des réponses citées en utilisant des LLM locaux ou des fournisseurs cloud sur votre propre matériel.
Sélectionnez un forfait VPS pour Vane
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vane
Vane est un moteur de réponse open-source alimenté par l'IA qui fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Il associe un backend de métarecherche basé sur SearXNG à votre choix de grand modèle linguistique — modèles Ollama locaux ou fournisseurs cloud comme OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et Groq — pour synthétiser des réponses précises étayées par des sources web citées.
L'auto-hébergement de Vane conserve chaque requête de recherche et chaque téléchargement de document sur votre VPS. Il n'y a pas de journalisation des requêtes par des tiers, pas d'abonnement par siège et pas de classement opaque — vous choisissez les sources de recherche, le modèle et le niveau de confidentialité qui correspondent à votre façon de faire des recherches.
Caractéristiques principales de Vane
Réponses IA sourcées
Chaque réponse renvoie aux sources sous-jacentes, vous permettant de vérifier les affirmations et d'approfondir sans faire aveuglément confiance au contenu généré.
LLM locaux et cloud
Exécutez des modèles open source localement via Ollama, ou connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Groq depuis la même interface web.
SearXNG intégré
Livré avec une instance de métarecherche SearXNG afin que les requêtes soient agrégées à travers de nombreux moteurs sans les exposer aux traqueurs commerciaux.
Modes de rapidité et de qualité
Basculez entre les modes Vitesse, Équilibré et Qualité pour privilégier le temps de réponse ou une recherche plus approfondie et en plusieurs étapes sur des questions plus complexes.
Téléchargements de fichiers et découverte
Téléchargez des PDF, des fichiers texte et des images pour poser des questions sur vos propres documents, ou parcourez le fil Découvrir pour du contenu tendance.
Historique de recherche sur votre VPS
Toutes les requêtes, les fichiers téléchargés et l'historique de chat restent sur votre serveur dans un volume persistant — jamais synchronisés avec un cloud tiers.
Pourquoi exécuter Vane sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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