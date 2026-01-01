Déployez useSend en un clic.
Infrastructure d'envoi d'e-mails open source — auto-hébergez votre plateforme d'e-mails transactionnels et marketing.
Sélectionnez un forfait VPS pour useSend
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec useSend
useSend est une alternative open-source à Resend, SendGrid et Postmark qui vous permet de maîtriser l'intégralité de votre pile d'envoi d'e-mails. Construit sur Next.js avec AWS SES comme backend de livraison, il fournit une API REST propre et une passerelle SMTP pour les e-mails transactionnels et marketing — sans frais par e-mail ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de useSend sur votre VPS place vos domaines d'envoi, listes d'abonnés et analyses d'e-mails entièrement sous votre contrôle. Vous disposez d'un tableau de bord unifié pour surveiller la délivrabilité, gérer les domaines, traiter les rebonds et les webhooks, et planifier des campagnes — le tout à partir d'une infrastructure que vous possédez.
Caractéristiques principales de useSend
REST API & SMTP
Envoyer des e-mails via une API REST conviviale pour les développeurs ou un SMTP standard — compatible directement avec les applications et les bibliothèques d'e-mails existantes.
Statistiques de livraison
Suivez les e-mails livrés, ouverts, cliqués et rejetés en temps réel grâce à un tableau de bord d'analyse intégré.
Gestion de domaine
Ajoutez et vérifiez des domaines d'envoi personnalisés avec des conseils sur les enregistrements DNS, en gardant la réputation de l'e-mail liée à votre propre infrastructure.
Envoi programmé
Planifiez l'envoi d'e-mails pour une livraison future à l'aide de l'API Schedule, ce qui permet des campagnes d'e-mails séquencés et des flux transactionnels tenant compte des fuseaux horaires.
Événements de webhook
Recevez des événements de livraison en temps réel — rebonds, plaintes, ouvertures et clics — via des webhooks configurables pour un traitement ultérieur.
Pourquoi exécuter useSend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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