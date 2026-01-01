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Plateforme d'intégration utilisateur auto-hébergée pour créer des visites guidées de produits intégrées à l'application, des listes de contrôle et des sondages sans fournisseurs tiers.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Usertour

Usertour est une plateforme open-source d'intégration utilisateur et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des enquêtes et des lanceurs directement au sein de leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous donnant un contrôle total sur les données d'intégration utilisateur et éliminant la tarification par MAU.

L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement utilisateur et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi tiers de vos utilisateurs, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de barrière tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs augmente. Le support multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en pré-production avant de les promouvoir en production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Usertour

Visites guidées de produits dans l'application

Créez des parcours interactifs étape par étape qui guident les nouveaux utilisateurs vers leur premier moment de valeur sans écrire de code pour chaque flux.

Listes de contrôle d'intégration

Créez des listes de contrôle basées sur les tâches qui mettent en évidence les fonctionnalités clés et suivent la progression de chaque utilisateur tout au long du parcours d'intégration.

Ciblage utilisateur avancé

Segmentez les utilisateurs par attributs personnalisés et événements pour afficher le bon parcours au bon utilisateur exactement au bon moment.

Analyses de flux

Suivez les vues, les complétions et les taux d'abandon pour chaque flux afin d'identifier précisément où les utilisateurs se désengagent.

Support multi-environnements

Maintenir des environnements de production et de staging séparés afin que les flux puissent être testés minutieusement avant d'atteindre les utilisateurs réels.

Sondages in-app

Recueillez des commentaires contextuels avec des enquêtes déclenchées par des actions utilisateur spécifiques, des événements d'achèvement ou des règles basées sur le temps.

Pourquoi exécuter Usertour sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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