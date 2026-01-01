Uptrace est une plateforme de surveillance des performances d'applications (APM) open source qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux des applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Construite sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni préoccupations de résidence des données.

L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure, sans tarification par span ou par journal. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — pour Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.