Déployez Uptrace en un clic.
Plateforme APM open source pour les traces distribuées, les métriques et les logs, construite nativement sur OpenTelemetry.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Uptrace
Uptrace est une plateforme de surveillance des performances d'applications (APM) open source qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux des applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Construite sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni préoccupations de résidence des données.
L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure, sans tarification par span ou par journal. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — pour Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.
Caractéristiques principales de Uptrace
Traçage distribué
Visualisez les flux de requêtes à travers les microservices avec des détails complets sur les spans, des graphes de flammes et des cartes de dépendances de services pour identifier les goulots d'étranglement de latence.
Métriques & tableaux de bord
Moteur de métriques compatible PromQL avec plus de 50 tableaux de bord préconfigurés pour les frameworks, bases de données et composants d'infrastructure populaires.
Recherche de journaux centralisée
Ingérer et rechercher en texte intégral des journaux structurés, parallèlement aux traces et métriques corrélées, dans une interface de requête unifiée unique.
Alertes et notifications
Définissez des alertes basées sur des seuils ou des anomalies avec routage vers des e-mails, Slack, PagerDuty ou des points de terminaison de webhook personnalisés.
Ingestion OTLP native
Accepter la télémétrie de n'importe quel SDK OpenTelemetry via gRPC ou HTTP sans adaptateurs personnalisés, collecteurs ou agents propriétaires.
Pourquoi exécuter Uptrace sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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