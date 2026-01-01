Déployez Unstructured en un clic.
API de traitement de documents qui extrait des données structurées des fichiers PDF, Word et des images pour les pipelines RAG et les modèles d'IA.
Sélectionnez un forfait VPS pour Unstructured
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Unstructured
Unstructured est une API de traitement de documents open source conçue pour les pipelines d'IA et d'apprentissage automatique. Elle ingère des PDF, des documents Word, des présentations PowerPoint, des images, du HTML et d'autres formats non structurés et en extrait des éléments de texte propres et structurés, prêts pour l'ingestion dans une base de données vectorielle.
L'auto-hébergement d'Unstructured sur un VPS maintient les documents sensibles au sein de votre propre infrastructure tout en offrant les mêmes capacités d'extraction utilisées dans les systèmes RAG de production. Il s'intègre avec LangChain, LlamaIndex et les principales bases de données vectorielles, ce qui en fait une couche d'ingestion de documents prête à l'emploi pour toute application d'IA.
Caractéristiques principales de Unstructured
Extraction multiformat
Traitez les PDF, Word, Excel, PowerPoint, les images, HTML et les formats d'e-mail via un point de terminaison d'API unique et cohérent.
Pipeline RAG prêt
Les sorties sont structurées pour une ingestion directe dans des bases de données vectorielles comme Weaviate, Pinecone et Chroma pour la génération augmentée par récupération.
Intégration LangChain
Les chargeurs natifs LangChain et LlamaIndex font d'Unstructured une source de documents prête à l'emploi pour tout cadre d'application d'IA.
Extraction de tableau
Extrait précisément les tableaux des documents PDF et Word, en préservant la structure pour les tâches de traitement de données en aval.
Confidentialité sur site
L'exécution sur votre propre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre infrastructure pendant le processus d'extraction.
Pourquoi exécuter Unstructured sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.