Unstructured est une API de traitement de documents open source conçue pour les pipelines d'IA et d'apprentissage automatique. Elle ingère des PDF, des documents Word, des présentations PowerPoint, des images, du HTML et d'autres formats non structurés et en extrait des éléments de texte propres et structurés, prêts pour l'ingestion dans une base de données vectorielle.

L'auto-hébergement d'Unstructured sur un VPS maintient les documents sensibles au sein de votre propre infrastructure tout en offrant les mêmes capacités d'extraction utilisées dans les systèmes RAG de production. Il s'intègre avec LangChain, LlamaIndex et les principales bases de données vectorielles, ce qui en fait une couche d'ingestion de documents prête à l'emploi pour toute application d'IA.