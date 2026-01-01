Déployez Unleash en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités open source pour des déploiements de fonctionnalités sûrs et progressifs sur n'importe quelle pile technologique.
Sélectionnez un forfait VPS pour Unleash
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Unleash
Unleash est une plateforme de gestion de fonctionnalités open source de niveau entreprise, utilisée par les équipes de plus de 1 000 organisations. Elle dissocie le déploiement de code de l'activation des fonctionnalités — déployez en production à tout moment et activez sélectivement des fonctionnalités pour des utilisateurs spécifiques, des déploiements progressifs ou des environnements via un plan de contrôle web, sans redéploiement.
L'auto-hébergement d'Unleash maintient toutes les configurations de drapeaux et les données de ciblage utilisateur au sein de votre propre infrastructure. Avec plus de 15 SDK officiels couvrant tous les principaux langages et frameworks, l'ensemble de votre organisation d'ingénierie peut adopter les drapeaux de fonctionnalités avec un flux de travail cohérent — des tests A/B et des versions canary aux interrupteurs d'urgence.
Caractéristiques principales de Unleash
Déploiements progressifs
Déployer des fonctionnalités à un pourcentage configurable d'utilisateurs et étendre la couverture progressivement, en détectant les problèmes avant qu'ils n'affectent tout le monde.
Plus de 15 SDKs officiels
Les SDK natifs pour Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android, et plus encore maintiennent l'évaluation des drapeaux rapide et locale.
Ciblage d'environnement
Maintenir des états de drapeaux indépendants par environnement — développement, staging, production — à partir d'un plan de contrôle unique sans dupliquer la configuration.
Stratégies d'activation
Cibler par ID utilisateur, plage d'adresses IP, nom d'hôte ou champs de contexte personnalisés pour contrôler précisément qui voit chaque fonctionnalité.
Journal d'audit complet
Chaque changement de drapeau est enregistré avec l'auteur et l'horodatage, vous offrant un historique complet pour le débogage et la conformité.
Pourquoi exécuter Unleash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.