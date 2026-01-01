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Constructeur de chatbot sans code pour créer des formulaires conversationnels, des sondages et des expériences de chat interactives que vous pouvez auto-héberger.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Typebot

Typebot est un constructeur de formulaires conversationnels auto-hébergé qui remplace les formulaires HTML statiques par des flux interactifs, semblables à des chats. Grâce à son éditeur de canevas par glisser-déposer, les équipes peuvent concevoir des conversations multi-étapes avec des branchements conditionnels, des variables personnalisées et des intégrations natives — sans écrire de code. La plateforme se compose de deux services : un constructeur pour concevoir et gérer les flux, et un visualiseur qui diffuse les chatbots publiés directement aux utilisateurs finaux.

L'auto-hébergement de Typebot sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données de soumission, des téléchargements de fichiers et des identifiants API, sans frais par soumission et sans transferts de données tiers. Vos flux s'exécutent sur votre propre domaine, en toute confidentialité, sans limites artificielles sur les espaces de travail, les membres de l'équipe ou les bots publiés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Typebot

Générateur de flux visuel

Concevez des conversations ramifiées à l'aide d'un éditeur visuel doté de plus de 30 types de blocs, notamment des entrées, des conditions, des intégrations de médias et la collecte de paiements.

Intégrations natives

Connectez les flux directement à OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, aux webhooks, à Zapier et à Make.com sans quitter l'éditeur.

Logique conditionnelle

Ramifiez les chemins de conversation en fonction des réponses de l'utilisateur, des variables ou des réponses d'API pour offrir des expériences entièrement personnalisées.

Modes d'intégration flexibles

Publiez des chatbots sous forme de superpositions pop-up, de widgets latéraux, de chat pleine page ou d'intégrations en ligne sur n'importe quel site web ou application web.

Analyses en temps réel

Suivez les taux de soumission, les points d'abandon et les entonnoirs de complétion pour chaque flux publié depuis le tableau de bord.

Espaces de travail d'équipe

Organiser les flux dans plusieurs espaces de travail isolés avec un accès par rôle pour différentes équipes ou clients.

Pourquoi exécuter Typebot sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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