Déployez Tyk Gateway en un clic.
Passerelle API open source pour sécuriser, gérer et surveiller les API REST, GraphQL et gRPC sans licence payante ni barrières de fonctionnalités.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tyk Gateway
Tyk Gateway est une passerelle API entièrement open source qui gère l'authentification, la limitation de débit, les quotas et la transformation des requêtes pour vos services backend. Sous licence Mozilla Public License 2.0, chaque fonctionnalité de la passerelle est disponible sans clé de licence — OAuth 2.0, la validation JWT, le proxy GraphQL et le support des plugins sont tous inclus dans la version open source.
Redis est la seule dépendance, fournissant un stockage de session distribué et des compteurs de limitation de débit. La configuration est gérée via une API de gestion REST, rendant Tyk compatible avec les workflows d'infrastructure-as-code et les pipelines CI/CD. L'auto-hébergement maintient tout le trafic API, les identifiants et les données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Tyk Gateway
Middleware d'authentification
Protégez les API avec OAuth 2.0, JWT, des signatures HMAC, Basic Auth, mutual TLS, ou des clés API — aucun code d'authentification personnalisé n'est requis.
Limitation du débit et quotas
Appliquez des limites de débit et des quotas d'utilisation par utilisateur, par application ou par politique afin de prévenir les abus et d'assurer un accès équitable.
Prise en charge multi-protocole
Acheminez les API REST, GraphQL, gRPC, TCP et WebSocket via une passerelle unique avec transformation et proxying conscients du protocole.
Demande de transformation
Réécrire les URL, injecter ou supprimer des en-têtes, modifier les corps de requête et de réponse, et convertir entre SOAP et GraphQL en ligne.
Middleware de plugin
Étendez le comportement de la passerelle avec une logique personnalisée écrite en JavaScript, Python, Go ou gRPC sans modifier le code source principal.
Pourquoi exécuter Tyk Gateway sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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