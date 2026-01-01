Déployez Twingate Connector en un clic.
Connecteur d'accès réseau Zero Trust qui sécurise l'accès aux ressources privées sans exposer les ports ni gérer de VPN.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Twingate Connector
Le Twingate Connector est le composant sur site de la plateforme d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) de Twingate. Il fonctionne sur votre VPS et établit des tunnels chiffrés uniquement sortants vers le relais cloud de Twingate — aucune règle de pare-feu entrante, aucun port ouvert et aucune configuration de client VPN n'est requise pour votre équipe.
L'auto-hébergement du connecteur sur un VPS le place à proximité de vos ressources privées, permettant un contrôle d'accès basé sur l'identité au niveau des ressources. Seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés sur des appareils approuvés peuvent accéder aux services protégés, remplaçant la prolifération traditionnelle des VPN par des politiques d'accès par application.
Caractéristiques principales de Twingate Connector
Aucun port entrant ouvert
Le connecteur utilise uniquement des connexions sortantes, ainsi votre VPS n'a jamais besoin de règles de pare-feu entrantes qui exposent le périmètre de votre réseau.
Accès basé sur l'identité
Les décisions d'accès sont appliquées par ressource et par utilisateur, remplaçant l'accès VPN étendu au niveau du réseau par des politiques granulaires.
Confiance de l'appareil
Exiger des contrôles de santé des appareils avant d'accorder l'accès, garantissant que seuls les appareils gérés et conformes peuvent accéder aux ressources protégées.
Déploiement simple
Déployez en quelques minutes avec juste un nom de réseau et un jeton d'accès — aucune configuration complexe de serveur VPN ou gestion PKI.
Pourquoi exécuter Twingate Connector sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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