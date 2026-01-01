Le Twingate Connector est le composant sur site de la plateforme d'accès réseau Zero Trust (ZTNA) de Twingate. Il fonctionne sur votre VPS et établit des tunnels chiffrés uniquement sortants vers le relais cloud de Twingate — aucune règle de pare-feu entrante, aucun port ouvert et aucune configuration de client VPN n'est requise pour votre équipe.

L'auto-hébergement du connecteur sur un VPS le place à proximité de vos ressources privées, permettant un contrôle d'accès basé sur l'identité au niveau des ressources. Seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés sur des appareils approuvés peuvent accéder aux services protégés, remplaçant la prolifération traditionnelle des VPN par des politiques d'accès par application.