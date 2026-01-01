Trip est un traqueur de cartes et un planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés de plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.

L'exécution de Trip sur votre propre VPS conserve chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.