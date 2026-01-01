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Traqueur de cartes et planificateur de voyages minimaliste et auto-hébergé pour organiser des points d'intérêt et des itinéraires de plusieurs jours.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Trip

Trip est un traqueur de cartes et un planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés de plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.

L'exécution de Trip sur votre propre VPS conserve chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Trip

Cartes POI interactives

Déposez, catégorisez et filtrez les points d'intérêt sur des tuiles de carte personnalisables basées sur Leaflet pour une exploration rapide et adaptée aux mobiles.

Itinéraires de plusieurs jours

Regroupez les POI en plans de voyage quotidiens avec des notes, des coûts et des pièces jointes, afin que l'ensemble du plan soit centralisé.

Collaboration de voyage

Partagez vos voyages avec vos compagnons de voyage afin que chacun voie le même itinéraire et les mêmes mises à jour sans jongler avec les fils de discussion ou les feuilles de calcul.

Authentification unique OIDC

La connexion OpenID Connect facultative vous permet de réutiliser votre fournisseur d'identité existant au lieu de gérer un compte Trip distinct.

Confidentialité par défaut

Pas de télémétrie, de suivi ou de publicités — chaque lieu, photo et voyage reste sur votre VPS sous votre contrôle direct.

SQLite léger

Conteneur unique basé sur SQLite avec un seul volume de stockage, rendant les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.

Pourquoi exécuter Trip sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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