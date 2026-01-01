Déployez Trip en un clic.
Traqueur de cartes et planificateur de voyages minimaliste et auto-hébergé pour organiser des points d'intérêt et des itinéraires de plusieurs jours.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Trip
Trip est un traqueur de cartes et un planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés de plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.
L'exécution de Trip sur votre propre VPS conserve chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.
Caractéristiques principales de Trip
Cartes POI interactives
Déposez, catégorisez et filtrez les points d'intérêt sur des tuiles de carte personnalisables basées sur Leaflet pour une exploration rapide et adaptée aux mobiles.
Itinéraires de plusieurs jours
Regroupez les POI en plans de voyage quotidiens avec des notes, des coûts et des pièces jointes, afin que l'ensemble du plan soit centralisé.
Collaboration de voyage
Partagez vos voyages avec vos compagnons de voyage afin que chacun voie le même itinéraire et les mêmes mises à jour sans jongler avec les fils de discussion ou les feuilles de calcul.
Authentification unique OIDC
La connexion OpenID Connect facultative vous permet de réutiliser votre fournisseur d'identité existant au lieu de gérer un compte Trip distinct.
Confidentialité par défaut
Pas de télémétrie, de suivi ou de publicités — chaque lieu, photo et voyage reste sur votre VPS sous votre contrôle direct.
SQLite léger
Conteneur unique basé sur SQLite avec un seul volume de stockage, rendant les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi exécuter Trip sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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