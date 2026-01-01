Déployez TrailBase en un clic.
Alternative open source à Firebase avec des API fortement typées, des abonnements en temps réel, l'authentification et une interface d'administration dans un seul exécutable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TrailBase
TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec un temps de réponse inférieur à la milliseconde, construite sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un runtime WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.
L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS garde les enregistrements d'utilisateurs, les données d'application et les jetons d'authentification sous votre contrôle total, élimine la tarification BaaS par requête et vous offre une latence prévisible grâce au stockage local SQLite. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.
Caractéristiques principales de TrailBase
APIs à typage sûr
Définissez des collections dans l'interface d'administration et TrailBase génère automatiquement des points de terminaison REST de type sûr avec JSON Schema, éliminant le code CRUD fragile écrit à la main.
Abonnements en temps réel
Les API en temps réel basées sur le push permettent aux clients de s'abonner aux modifications d'enregistrements et de rester synchronisés sans interrogation, ce qui est idéal pour les applications collaboratives et à mise à jour en direct.
environnement d'exécution WebAssembly
Exécutez une logique personnalisée côté serveur écrite en JavaScript, Rust ou Go sous forme de composants WASM en bac à sable, sans avoir besoin de reconstruire ou de redémarrer le serveur.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth2 comme Google et Discord fonctionnent directement en utilisant des jetons JWT et de rafraîchissement — aucun service d'identité séparé n'est requis.
Tableau de bord Admin
Une interface web intégrée vous permet de gérer les tables, de parcourir les enregistrements, de configurer l'authentification et d'inspecter les journaux sans écrire de requêtes SQL ou d'appels REST à la main.
Binaire unique sur SQLite
Tout fonctionne à partir d'un seul exécutable Rust basé sur SQLite, ainsi les déploiements restent simples et les requêtes rapides sans serveur de base de données séparé.
Pourquoi exécuter TrailBase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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