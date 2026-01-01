Déployez Traduora en un clic.
Plateforme de gestion de traduction auto-hébergée pour les équipes avec API REST, accès basé sur les rôles et importation/exportation multi-formats.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Traduora
Traduora est une plateforme de gestion de traduction auto-hébergée conçue pour les équipes de développement gérant la localisation dans plusieurs langues. Elle offre une interface web épurée pour organiser les projets de traduction, avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats JSON, YAML et CSV.
L'auto-hébergement de Traduora sur un VPS maintient toutes vos données de localisation privées et s'intègre directement aux pipelines CI/CD via son API REST. Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'inviter des traducteurs, des relecteurs et des développeurs avec les autorisations appropriées, tandis que l'historique des traductions suit chaque modification apportée à une chaîne.
Caractéristiques principales de Traduora
Intégration de l'API REST
Automatisez les importations et exportations de traductions dans votre pipeline CI/CD en utilisant l'API REST complète sans intervention manuelle.
Exportation multi-formats
Exportez les traductions au format JSON, YAML, CSV et autres formats pour les intégrer directement dans n'importe quel framework ou système de build.
Accès basé sur les rôles
Accordez aux développeurs, traducteurs et relecteurs différents niveaux d'autorisation pour maintenir les projets organisés et sécurisés.
Historique des traductions
Chaque modification apportée à une chaîne de traduction est suivie, vous permettant d'auditer les modifications et de revenir aux versions précédentes.
Pourquoi exécuter Traduora sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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