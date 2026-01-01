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Plateforme de gestion de traduction auto-hébergée pour les équipes avec API REST, accès basé sur les rôles et importation/exportation multi-formats.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Traduora

Traduora est une plateforme de gestion de traduction auto-hébergée conçue pour les équipes de développement gérant la localisation dans plusieurs langues. Elle offre une interface web épurée pour organiser les projets de traduction, avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats JSON, YAML et CSV.

L'auto-hébergement de Traduora sur un VPS maintient toutes vos données de localisation privées et s'intègre directement aux pipelines CI/CD via son API REST. Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'inviter des traducteurs, des relecteurs et des développeurs avec les autorisations appropriées, tandis que l'historique des traductions suit chaque modification apportée à une chaîne.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Traduora

Intégration de l'API REST

Automatisez les importations et exportations de traductions dans votre pipeline CI/CD en utilisant l'API REST complète sans intervention manuelle.

Exportation multi-formats

Exportez les traductions au format JSON, YAML, CSV et autres formats pour les intégrer directement dans n'importe quel framework ou système de build.

Accès basé sur les rôles

Accordez aux développeurs, traducteurs et relecteurs différents niveaux d'autorisation pour maintenir les projets organisés et sécurisés.

Historique des traductions

Chaque modification apportée à une chaîne de traduction est suivie, vous permettant d'auditer les modifications et de revenir aux versions précédentes.

Pourquoi exécuter Traduora sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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