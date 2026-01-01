Déployez ToolJet en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer et déployer des outils internes, des tableaux de bord et des interfaces d'administration avec plus de 50 intégrations de sources de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ToolJet
ToolJet est une plateforme low-code open source qui offre aux équipes un constructeur visuel par glisser-déposer pour créer des outils internes, des panneaux d'administration et des applications CRUD en une fraction du temps de développement habituel. Avec plus de 40 composants d'interface utilisateur intégrés et des connecteurs natifs pour plus de 50 services — y compris PostgreSQL, MySQL, MongoDB, les API REST, Google Sheets et Stripe — les équipes peuvent créer des applications basées sur les données sans écrire de code frontend étendu.
L'auto-hébergement de ToolJet sur votre propre VPS maintient les configurations des outils internes, les identifiants des sources de données et la logique métier entièrement au sein de votre infrastructure. Pas de tarification par utilisateur, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à vos données opérationnelles.
Caractéristiques principales de ToolJet
Plus de 50 connecteurs de sources de données
Connectez-vous à des bases de données, des API REST, des points de terminaison GraphQL et des outils SaaS, y compris Google Sheets, Stripe et Salesforce, sans écrire de code d'intégration personnalisé.
Créateur visuel par glisser-déposer
Créez des interfaces utilisateur à partir de plus de 40 composants pré-intégrés — tableaux, formulaires, graphiques, modales — sans écrire de code HTML ou CSS, et liez-les directement aux requêtes de données.
Logique JavaScript & Python
Ajoutez des transformations de données et de la logique métier directement dans les requêtes en utilisant JavaScript ou Python, permettant aux utilisateurs expérimentés de garder le contrôle total sans quitter la plateforme.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par application et par espace de travail afin que chaque membre de l'équipe n'ait accès qu'aux outils et aux données pertinents pour son rôle.
Synchronisation Git
Contrôlez les versions des définitions d'application en les synchronisant avec un dépôt Git, ce qui permet des révisions de code, des audits et des restaurations pour les outils internes critiques.
Pourquoi exécuter ToolJet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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