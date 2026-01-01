Déployez Tolgee en un clic.
Plateforme de localisation open source avec édition en contexte et intégrations SDK pour traduire des applications en plusieurs langues.
Sélectionnez un forfait VPS pour Tolgee
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tolgee
Tolgee est une plateforme open-source de gestion de la localisation et de la traduction qui permet aux équipes de développement de gérer toutes les clés de traduction de leurs applications en un seul endroit. Sa fonctionnalité phare est l'édition en contexte — les traducteurs peuvent modifier les chaînes directement dans l'application en cours d'exécution sans toucher aux fichiers de code.
L'auto-hébergement de Tolgee sur un VPS maintient toutes les données de traduction sous votre contrôle et élimine les frais par chaîne ou par siège courants dans les alternatives SaaS. Les SDK pour React, Angular, Vue et d'autres frameworks s'intègrent directement à la plateforme, et une API REST prend en charge l'automatisation des pipelines CI/CD.
Caractéristiques principales de Tolgee
Édition en contexte
Les traducteurs peuvent modifier les chaînes directement dans l'interface de votre application en direct, éliminant le besoin de chercher dans les fichiers clés.
Gestion multi-langues
Gérez toutes les clés de traduction et leurs valeurs pour chaque langue cible à partir d'un tableau de bord unique et organisé.
Framework SDKs
Les SDKs officiels pour React, Angular, Vue et Svelte intègrent Tolgee directement dans le processus de compilation de votre application.
Traduction automatique
Pré-remplir automatiquement les traductions en utilisant Google Traduction, DeepL ou AWS Translate pour accélérer les flux de travail de localisation.
API REST & CLI
Automatisez les importations et exportations de traduction dans les pipelines CI/CD à l'aide de l'API REST ou de l'outil en ligne de commande.
Pourquoi exécuter Tolgee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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