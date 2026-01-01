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Middleware Traefik forward-auth léger qui ajoute un écran de connexion à toute application auto-hébergée avec un seul label.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec TinyAuth

TinyAuth est un middleware d'authentification léger auto-hébergé qui ajoute un écran de connexion à toute application fonctionnant derrière le proxy inverse Traefik. Contrairement aux fournisseurs d'identité complets, TinyAuth est un binaire Go unique basé sur SQLite, déployable en quelques secondes avec une configuration minimale. Une seule étiquette de middleware dans le fichier Docker Compose de n'importe quelle application suffit pour sécuriser l'accès derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe ou une connexion OAuth.

L'auto-hébergement de TinyAuth sur votre VPS signifie que chaque application que vous déployez — tableaux de bord, outils de développement, services de surveillance — partage une seule couche d'authentification sans exposer ces services publiquement. L'intégration OAuth avec Google, GitHub et tout fournisseur OIDC permet aux membres de l'équipe de se connecter avec leurs identifiants existants, et la prise en charge TOTP intégrée ajoute une authentification à deux facteurs sans nécessiter de service supplémentaire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de TinyAuth

Traefik Authentification par renvoi

Ajoutez un mur de connexion à toute application routée par Traefik en ajoutant une seule étiquette de middleware — aucune modification n'est requise pour l'application protégée.

Prise en charge des fournisseurs OAuth

Permettre la connexion via Google, GitHub ou tout fournisseur compatible OIDC afin que les membres de l'équipe utilisent leurs identifiants existants au lieu de gérer des mots de passe distincts.

Authentification à deux facteurs TOTP

Superposez des mots de passe à usage unique basés sur le temps à n'importe quel compte, renforçant l'accès aux applications auto-hébergées sans déployer de service 2FA dédié.

Partage de cookies de sous-domaine

Une seule connexion TinyAuth couvre toutes les applications hébergées sur les sous-domaines du même domaine, ainsi les utilisateurs s'authentifient une seule fois et naviguent librement à travers la pile.

Zéro dépendances externes

Fonctionne comme un binaire unique avec stockage SQLite — aucun Redis, PostgreSQL ou LDAP requis, maintenant l'empreinte des ressources minimale sur n'importe quel plan VPS.

Pourquoi exécuter TinyAuth sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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