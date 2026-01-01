TinyAuth est un middleware d'authentification léger auto-hébergé qui ajoute un écran de connexion à toute application fonctionnant derrière le proxy inverse Traefik. Contrairement aux fournisseurs d'identité complets, TinyAuth est un binaire Go unique basé sur SQLite, déployable en quelques secondes avec une configuration minimale. Une seule étiquette de middleware dans le fichier Docker Compose de n'importe quelle application suffit pour sécuriser l'accès derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe ou une connexion OAuth.

L'auto-hébergement de TinyAuth sur votre VPS signifie que chaque application que vous déployez — tableaux de bord, outils de développement, services de surveillance — partage une seule couche d'authentification sans exposer ces services publiquement. L'intégration OAuth avec Google, GitHub et tout fournisseur OIDC permet aux membres de l'équipe de se connecter avec leurs identifiants existants, et la prise en charge TOTP intégrée ajoute une authentification à deux facteurs sans nécessiter de service supplémentaire.