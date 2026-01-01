Déployez Tiny Tiny RSS avec une installation en un clic.
Agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et multi-utilisateur pour lire et organiser les flux depuis n'importe quel navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS est un agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et open-source qui vous permet de suivre des sites web, des blogs et des sources d'actualités depuis une interface web unique et privée. Il récupère continuellement les mises à jour en arrière-plan afin que vos flux soient toujours à jour, et offre une interface flexible avec des raccourcis clavier, une recherche en texte intégral, des étiquettes, des filtres et l'import/export OPML.
Plusieurs comptes d'utilisateurs sont pris en charge, chacun avec des abonnements de flux et des préférences indépendants. Une API intégrée permet aux clients mobiles comme FeedMe et Fluent Reader de se connecter et de synchroniser la progression de la lecture. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient votre historique de lecture et vos abonnements privés — aucun service tiers ne voit ce que vous lisez.
Caractéristiques principales de Tiny Tiny RSS
Récupération de flux en continu
Récupère les mises à jour de tous les flux abonnés en arrière-plan afin que les articles soient prêts à être lus dès que vous ouvrez l'application.
Support multi-utilisateurs
Créez plusieurs comptes indépendants, chacun avec ses propres abonnements aux flux, étiquettes, filtres et préférences de lecture.
API Client Mobile
L'API intégrée permet à des clients mobiles populaires comme FeedMe, Fluent Reader et Reeder de se connecter et de synchroniser votre progression de lecture sur tous vos appareils.
Filtres et Libellés
Étiquetez, marquez d'une étoile ou masquez automatiquement les articles en fonction des règles que vous définissez — gardez votre liste de lecture concentrée sur ce qui compte.
Importation et exportation OPML
Importez vos abonnements existants depuis n'importe quel autre lecteur RSS via OPML et exportez-les tout aussi facilement lorsque vous avez besoin de migrer.
Pourquoi exécuter Tiny Tiny RSS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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