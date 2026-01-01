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Plateforme de messagerie instantanée open source avec des clients mobiles et web, un chat en temps réel et la prise en charge du chiffrement de bout en bout.

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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Tinode

Tinode est une plateforme de messagerie instantanée entièrement open source qui offre une pile complète — un backend de serveur Go, des clients officiels pour le web, iOS, Android et le bureau, et une API gRPC pour les intégrations personnalisées. Il prend en charge la messagerie individuelle et de groupe, les indicateurs de saisie, les accusés de lecture, les pièces jointes et le chiffrement de bout en bout facultatif, apportant l'ensemble des fonctionnalités des plateformes de messagerie commerciales à l'infrastructure que vous possédez.

L'auto-hébergement de Tinode sur un VPS signifie que vos conversations, données utilisateur et transferts de fichiers ne passent jamais par un service de messagerie tiers. Utilisez le client web intégré juste après le déploiement ou connectez vos propres applications mobiles et web via l'API gRPC ou REST.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Tinode

Messagerie en temps réel

Fournit des messages instantanés avec des indicateurs de saisie, des accusés de lecture et des réactions aux messages, sur les clients web, iOS, Android et de bureau, simultanément.

Discussions de groupe et canaux

Créez des conversations de groupe avec une adhésion, des rôles et des autorisations configurables pour les équipes et les communautés de toute taille.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement E2E optionnel assure la confidentialité du contenu des messages — illisible pour le serveur et tout intermédiaire, même le vôtre.

Partage de fichiers et de médias

Partagez des images, des fichiers et des pièces jointes directement dans les conversations, stockés sur votre propre système de fichiers ou un compartiment compatible S3.

Appels vidéo et vocaux

Le support WebRTC intégré permet les appels vidéo et vocaux directement au sein de l'interface de chat sans avoir à passer à une application distincte.

gRPC et API REST

Les API gRPC et REST complètes vous permettent d'intégrer la messagerie Tinode dans des applications personnalisées ou de l'intégrer à des flux de travail métier existants.

Pourquoi exécuter Tinode sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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