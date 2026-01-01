Tianji est un hub d'analyse tout-en-un open source qui regroupe l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs sous une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque besoin, Tianji vous permet de suivre les métriques des visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de rendre compte de la santé de vos serveurs — le tout depuis un tableau de bord unique avec un système de notification unifié.

Conçu aussi bien pour les équipes que pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée fournit un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement maintient vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, à l'écart des plateformes tierces.