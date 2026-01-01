Déployez Tianji en un clic.
Plateforme d'analyse tout-en-un open source combinant l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs dans un tableau de bord unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tianji
Tianji est un hub d'analyse tout-en-un open source qui regroupe l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs sous une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque besoin, Tianji vous permet de suivre les métriques des visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de rendre compte de la santé de vos serveurs — le tout depuis un tableau de bord unique avec un système de notification unifié.
Conçu aussi bien pour les équipes que pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée fournit un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement maintient vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, à l'écart des plateformes tierces.
Caractéristiques principales de Tianji
Analyse du site web
Suivez les vues de page, les visiteurs uniques, les sources de référence et les paramètres UTM sans dépendre de Google Analytics ni envoyer de données à des tiers.
Surveillance de la disponibilité
Vérifiez en permanence si vos sites web et API sont accessibles et soyez alerté immédiatement lorsqu'un service tombe en panne.
Suivi de l'état du serveur
Installez le rapporteur léger Tianji sur n'importe quel serveur pour diffuser les métriques de CPU, de mémoire, de disque et de réseau vers votre tableau de bord.
Notifications intelligentes
Acheminez les alertes de temps d'arrêt et de problèmes de serveur vers Telegram, Slack, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux à partir d'une configuration unique.
Accès OpenAPI
Une API REST entièrement documentée vous permet d'interroger les données d'analyse et de surveillance par programmation pour des tableaux de bord ou des intégrations personnalisés.
Pourquoi exécuter Tianji sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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