Thruk est une interface web de surveillance indépendante et riche en fonctionnalités, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancienne interface CGI de Nagios par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.

L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider tous les backends Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une interface unique. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.