Déployez Thruk en un clic.
Interface web de surveillance multi-backend pour Naemon, Nagios, Icinga et Shinken basée sur l'API Livestatus.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Thruk
Thruk est une interface web de surveillance indépendante et riche en fonctionnalités, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancienne interface CGI de Nagios par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.
L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider tous les backends Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une interface unique. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.
Caractéristiques principales de Thruk
Prise en charge multi-backend
Interrogez simultanément les instances Naemon, Nagios, Icinga et Shinken et présentez-les sous forme d'une vue d'état unifiée.
Cœur Naemon intégré
Livré avec un backend Naemon fonctionnel, des graphiques de performance RRD et Apache, afin que l'interface utilisateur web dispose de données en direct dès le premier démarrage.
Processus métier
Regroupez des centaines de vérifications de bas niveau en services métier logiques qui révèlent un impact réel au lieu du bruit brut de l'hôte.
Rapports SLA
Générez des rapports de disponibilité, de panne et de SLA au format PDF ou Excel directement depuis l'interface utilisateur web sans outils de reporting externes.
API REST
Automatisez les tableaux de bord, les temps d'arrêt et les reconnaissances via une API REST documentée qui reflète chaque fonctionnalité de l'interface utilisateur.
Interface utilisateur adaptée au mobile
Les tableaux de bord réactifs et un thème mobile dédié permettent aux opérateurs de trier les incidents depuis un téléphone ou une tablette d'astreinte.
Pourquoi exécuter Thruk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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