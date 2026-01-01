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Interface web de surveillance multi-backend pour Naemon, Nagios, Icinga et Shinken basée sur l'API Livestatus.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Thruk

Thruk est une interface web de surveillance indépendante et riche en fonctionnalités, basée sur l'API Livestatus. Elle remplace l'ancienne interface CGI de Nagios par une interface utilisateur rapide et moderne et ajoute des fonctionnalités que le cœur de Nagios n'a jamais offertes — des vues paginées sur des millions de services, des tableaux de bord adaptés aux mobiles, des processus métier, des rapports SLA et une puissante API REST.

L'auto-hébergement de Thruk sur votre propre VPS vous permet de consolider tous les backends Naemon, Nagios, Icinga et Shinken derrière une interface unique. Ce modèle inclut la distribution OMD Labs, vous obtenez donc également un cœur Naemon prêt à être interrogé, des graphiques de performance RRD et l'écosystème complet des modules complémentaires Thruk sans compilation manuelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Thruk

Prise en charge multi-backend

Interrogez simultanément les instances Naemon, Nagios, Icinga et Shinken et présentez-les sous forme d'une vue d'état unifiée.

Cœur Naemon intégré

Livré avec un backend Naemon fonctionnel, des graphiques de performance RRD et Apache, afin que l'interface utilisateur web dispose de données en direct dès le premier démarrage.

Processus métier

Regroupez des centaines de vérifications de bas niveau en services métier logiques qui révèlent un impact réel au lieu du bruit brut de l'hôte.

Rapports SLA

Générez des rapports de disponibilité, de panne et de SLA au format PDF ou Excel directement depuis l'interface utilisateur web sans outils de reporting externes.

API REST

Automatisez les tableaux de bord, les temps d'arrêt et les reconnaissances via une API REST documentée qui reflète chaque fonctionnalité de l'interface utilisateur.

Interface utilisateur adaptée au mobile

Les tableaux de bord réactifs et un thème mobile dédié permettent aux opérateurs de trier les incidents depuis un téléphone ou une tablette d'astreinte.

Pourquoi exécuter Thruk sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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