ThinkDashboard est un tableau de bord de signets minimaliste et auto-hébergé, construit en Go et JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les signets sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.

Chaque signet peut se voir attribuer un raccourci clavier, de sorte qu'ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et maintient votre collection de signets entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de signets hébergé.