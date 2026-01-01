Déployez ThinkDashboard en un clic.
Tableau de bord de signets léger et auto-hébergé avec des raccourcis clavier et une interface textuelle minimaliste.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ThinkDashboard
ThinkDashboard est un tableau de bord de signets minimaliste et auto-hébergé, construit en Go et JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les signets sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.
Chaque signet peut se voir attribuer un raccourci clavier, de sorte qu'ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et maintient votre collection de signets entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de signets hébergé.
Caractéristiques principales de ThinkDashboard
Raccourcis clavier
Associez une touche à n'importe quel marque-page et ouvrez-le instantanément depuis le tableau de bord sans toucher la souris.
UI texte minimaliste
Une interface textuelle épurée met l'accent sur vos liens plutôt que sur les widgets, les panneaux météo ou les tuiles de service.
Signets catégorisés
Organisez les liens en catégories personnalisées réparties sur plusieurs pages de tableau de bord pour une séparation claire des contextes.
Personnalisation du thème
Basculez entre les thèmes sombres et clairs ou créez des variantes de couleurs personnalisées illimitées directement depuis la page de configuration.
Stockage de fichiers JSON
Tous les marque-pages, pages et paramètres sont stockés sous forme de fichiers JSON bruts sur un volume persistant pour des sauvegardes faciles et un contrôle de version.
Conception adaptative
La mise en page s'adapte aux téléphones et aux tablettes afin que votre page d'accueil soit tout aussi rapide à utiliser loin de l'ordinateur de bureau.
Pourquoi exécuter ThinkDashboard sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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