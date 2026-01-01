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Tableau de bord de signets léger et auto-hébergé avec des raccourcis clavier et une interface textuelle minimaliste.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ThinkDashboard

ThinkDashboard est un tableau de bord de signets minimaliste et auto-hébergé, construit en Go et JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les signets sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.

Chaque signet peut se voir attribuer un raccourci clavier, de sorte qu'ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et maintient votre collection de signets entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de signets hébergé.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ThinkDashboard

Raccourcis clavier

Associez une touche à n'importe quel marque-page et ouvrez-le instantanément depuis le tableau de bord sans toucher la souris.

UI texte minimaliste

Une interface textuelle épurée met l'accent sur vos liens plutôt que sur les widgets, les panneaux météo ou les tuiles de service.

Signets catégorisés

Organisez les liens en catégories personnalisées réparties sur plusieurs pages de tableau de bord pour une séparation claire des contextes.

Personnalisation du thème

Basculez entre les thèmes sombres et clairs ou créez des variantes de couleurs personnalisées illimitées directement depuis la page de configuration.

Stockage de fichiers JSON

Tous les marque-pages, pages et paramètres sont stockés sous forme de fichiers JSON bruts sur un volume persistant pour des sauvegardes faciles et un contrôle de version.

Conception adaptative

La mise en page s'adapte aux téléphones et aux tablettes afin que votre page d'accueil soit tout aussi rapide à utiliser loin de l'ordinateur de bureau.

Pourquoi exécuter ThinkDashboard sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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