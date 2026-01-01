Déployez The Lounge avec une installation en un clic.
Client IRC auto-hébergé et toujours actif qui vous maintient connecté et stocke l'intégralité de votre historique de messages sur tous vos appareils.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec The Lounge
The Lounge est un client IRC web auto-hébergé qui agit comme un bouncer IRC persistant, maintenant une connexion permanente aux réseaux 24 h/24 et 7 j/7 afin que vous ne manquiez jamais de messages. Il stocke l'historique complet des discussions et synchronise les marqueurs de lecture sur tous vos appareils via une interface de navigateur responsive.
L'auto-hébergement de The Lounge sur un VPS offre à chaque utilisateur une présence IRC permanente sans avoir besoin d'un service BNC séparé. Il prend en charge plusieurs comptes d'utilisateurs, l'authentification SASL et LDAP, les notifications push, les aperçus de liens et les connexions simultanées à plusieurs réseaux IRC.
Caractéristiques principales de The Lounge
Connexion permanente
The Lounge reste connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS, ainsi les messages ne sont jamais manqués même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Historique complet des messages
Tous les messages sont stockés côté serveur et synchronisés sur tous les appareils, vous offrant un historique complet depuis n'importe quel navigateur.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous simultanément à plusieurs réseaux IRC avec des comptes séparés pour chaque utilisateur sur votre serveur.
Notifications push
Recevez des notifications push mobiles et de bureau pour les mentions et les messages directs sans garder un onglet de navigateur ouvert.
Pourquoi exécuter The Lounge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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