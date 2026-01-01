The Lounge est un client IRC web auto-hébergé qui agit comme un bouncer IRC persistant, maintenant une connexion permanente aux réseaux 24 h/24 et 7 j/7 afin que vous ne manquiez jamais de messages. Il stocke l'historique complet des discussions et synchronise les marqueurs de lecture sur tous vos appareils via une interface de navigateur responsive.

L'auto-hébergement de The Lounge sur un VPS offre à chaque utilisateur une présence IRC permanente sans avoir besoin d'un service BNC séparé. Il prend en charge plusieurs comptes d'utilisateurs, l'authentification SASL et LDAP, les notifications push, les aperçus de liens et les connexions simultanées à plusieurs réseaux IRC.