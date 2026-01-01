Jusqu'à 69% de réduction sur Text Generation Web UI

Déployez Text Generation Web UI en un clic.

Interface web riche en fonctionnalités pour exécuter des LLM locaux avec prise en charge GGUF, GPTQ et AWQ sur CPU ou GPU.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
113,99MAD/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Text Generation Web UI en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour Text Generation Web UI

69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Text Generation Web UI

Text Generation Web UI est une interface open-source basée sur Gradio pour charger, exécuter et interagir localement avec de grands modèles linguistiques. Il prend en charge plus de formats de modèles que pratiquement n'importe quel autre frontend LLM auto-hébergé – y compris GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers – ce qui en fait l'outil principal pour les utilisateurs qui travaillent avec divers fichiers de modèles de HuggingFace et qui ont besoin d'un contrôle total sur les paramètres d'inférence.

Ce déploiement utilise la version optimisée pour le CPU, qui exécute des modèles quantifiés GGUF via le backend llama.cpp – pratique sur n'importe quel VPS sans GPU dédié. Placez n'importe quel fichier de modèle GGUF dans le volume des modèles et il apparaîtra dans l'onglet Modèles, prêt à être chargé. L'auto-hébergement permet de conserver vos conversations, vos invites système et tous les documents que vous partagez avec le modèle sur votre propre infrastructure.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Text Generation Web UI

Prise en charge des modèles multi-formats

Charger les modèles GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers depuis la même interface sans reconfigurer les backends ni reconstruire le conteneur.

Discuter, instruire et carnet

Trois modes d'interaction distincts couvrent les conversations à plusieurs tours, les tâches structurées d'invite-réponse et la génération de texte libre dans un seul outil.

Système de personnages et de personas

Définissez des fiches de personnage IA détaillées avec des histoires, des exemples de dialogues et des avatars pour façonner le comportement du modèle au fil des sessions.

API compatible avec OpenAI

Activer l'API REST optionnelle sur le port 5000 pour connecter des applications externes en utilisant les bibliothèques clientes OpenAI standard sans modifications de code.

Écosystème d'extensions

Les extensions communautaires ajoutent des fonctionnalités telles que la mémoire à long terme, l'entrée/sortie vocale, l'intégration de Stable Diffusion et des outils personnalisés.

Inférence CPU sans GPU

Exécute des modèles quantifiés GGUF sur CPU via llama.cpp — un modèle de 3 à 7 milliards de paramètres est pratique sur un VPS standard avec 8 Go de RAM.

Pourquoi exécuter Text Generation Web UI sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

9router

9router

Proxy de routage d'API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM

Déployer
Agent Zero

Agent Zero

Framework d'agents IA open source avec coopération multi-agents et mémoire persistante

Déployer
Dify

Dify

Plateforme open source pour créer des applications LLM avec RAG, des agents et des flux de travail

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.