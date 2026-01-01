Text Generation Web UI est une interface open-source basée sur Gradio pour charger, exécuter et interagir localement avec de grands modèles linguistiques. Il prend en charge plus de formats de modèles que pratiquement n'importe quel autre frontend LLM auto-hébergé – y compris GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers – ce qui en fait l'outil principal pour les utilisateurs qui travaillent avec divers fichiers de modèles de HuggingFace et qui ont besoin d'un contrôle total sur les paramètres d'inférence.

Ce déploiement utilise la version optimisée pour le CPU, qui exécute des modèles quantifiés GGUF via le backend llama.cpp – pratique sur n'importe quel VPS sans GPU dédié. Placez n'importe quel fichier de modèle GGUF dans le volume des modèles et il apparaîtra dans l'onglet Modèles, prêt à être chargé. L'auto-hébergement permet de conserver vos conversations, vos invites système et tous les documents que vous partagez avec le modèle sur votre propre infrastructure.