Déployez TensorZero en un clic.
Passerelle LLMOps open source qui unifie l'inférence, l'observabilité, les évaluations et l'optimisation au sein d'une seule plateforme propulsée par Rust.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TensorZero
TensorZero est une plateforme LLMOps open-source qui combine une passerelle Rust haute performance avec une observabilité, des évaluations et des flux de travail d'optimisation intégrés. Contrairement aux piles multi-outils qui assemblent un proxy, un traceur et un pipeline de réglage fin, TensorZero traite chaque inférence, signal de rétroaction et exécution d'optimisation comme faisant partie d'une seule boucle de rétroaction — transformant le trafic de production en l'ensemble de données qui améliore vos invites, modèles et décisions de routage.
L'auto-hébergement de TensorZero sur votre propre VPS maintient les invites, les traces et les données de rétroaction dans une infrastructure que vous contrôlez, sans surtaxe par appel ni quotas de jetons sur l'observabilité. Le magasin ClickHouse inclus s'adapte à des millions d'inférences tandis que la passerelle proxyfie OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock et des dizaines d'autres fournisseurs derrière une seule API compatible OpenAI.
Caractéristiques principales de TensorZero
Passerelle LLM unifiée
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM et des dizaines d'autres fournisseurs via une seule API compatible OpenAI écrite en Rust haute performance.
Observabilité intégrée
Chaque inférence est automatiquement capturée dans ClickHouse avec l'ensemble des entrées, sorties, la latence et le coût — aucun service de traçage séparé n'est requis.
Boucle de rétroaction de production
Joignez les retours d'utilisateurs, les évaluations et les métriques à toute inférence pour construire l'ensemble de données étiquetées qui alimente l'optimisation des invites et des modèles.
Optimisation automatisée
Exécutez des workflows intégrés pour affiner les modèles, en distiller à partir de plus grands, et évaluer les variantes d'invite directement à partir de votre trafic de production.
Inférence structurée
Définissez des schémas, des modèles et des variantes dans le code afin que les modifications d'invite soient versionnées, sécurisées en termes de type et routables sans redéployer votre application.
Open-source auto-hébergé
Sous licence Apache 2.0 et fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos invites, traces et données de feedback ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi exécuter TensorZero sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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