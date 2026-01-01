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Passerelle LLMOps open source qui unifie l'inférence, l'observabilité, les évaluations et l'optimisation au sein d'une seule plateforme propulsée par Rust.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec TensorZero

TensorZero est une plateforme LLMOps open-source qui combine une passerelle Rust haute performance avec une observabilité, des évaluations et des flux de travail d'optimisation intégrés. Contrairement aux piles multi-outils qui assemblent un proxy, un traceur et un pipeline de réglage fin, TensorZero traite chaque inférence, signal de rétroaction et exécution d'optimisation comme faisant partie d'une seule boucle de rétroaction — transformant le trafic de production en l'ensemble de données qui améliore vos invites, modèles et décisions de routage.

L'auto-hébergement de TensorZero sur votre propre VPS maintient les invites, les traces et les données de rétroaction dans une infrastructure que vous contrôlez, sans surtaxe par appel ni quotas de jetons sur l'observabilité. Le magasin ClickHouse inclus s'adapte à des millions d'inférences tandis que la passerelle proxyfie OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock et des dizaines d'autres fournisseurs derrière une seule API compatible OpenAI.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de TensorZero

Passerelle LLM unifiée

Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM et des dizaines d'autres fournisseurs via une seule API compatible OpenAI écrite en Rust haute performance.

Observabilité intégrée

Chaque inférence est automatiquement capturée dans ClickHouse avec l'ensemble des entrées, sorties, la latence et le coût — aucun service de traçage séparé n'est requis.

Boucle de rétroaction de production

Joignez les retours d'utilisateurs, les évaluations et les métriques à toute inférence pour construire l'ensemble de données étiquetées qui alimente l'optimisation des invites et des modèles.

Optimisation automatisée

Exécutez des workflows intégrés pour affiner les modèles, en distiller à partir de plus grands, et évaluer les variantes d'invite directement à partir de votre trafic de production.

Inférence structurée

Définissez des schémas, des modèles et des variantes dans le code afin que les modifications d'invite soient versionnées, sécurisées en termes de type et routables sans redéployer votre application.

Open-source auto-hébergé

Sous licence Apache 2.0 et fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos invites, traces et données de feedback ne quittent jamais votre VPS.

Pourquoi exécuter TensorZero sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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