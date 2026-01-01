Déployez Temporal en 1 clic.
Plateforme open source d'exécution de flux de travail durables pour la création d'applications tolérantes aux pannes et de longue durée à grande échelle.
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Ce que vous pouvez construire avec Temporal
Temporal est une plateforme d'exécution de workflows durables open source qui permet aux développeurs d'écrire des applications à longue durée de vie et tolérantes aux pannes sous forme de code ordinaire. Les workflows écrits avec Temporal survivent automatiquement aux plantages de processus, aux partitions réseau et aux pannes d'infrastructure — sans point de contrôle manuel, machines d'état dans des bases de données, ou logique de nouvelle tentative complexe. Lorsqu'un travailleur redémarre, l'exécution reprend exactement là où elle s'était arrêtée.
Ce déploiement exécute la pile complète de Temporal : le serveur avec PostgreSQL pour la persistance et Elasticsearch pour la recherche et la visibilité de l'historique des workflows. L'interface utilisateur web incluse vous permet de surveiller les workflows actifs, d'inspecter les historiques d'événements, de rechercher des exécutions par statut ou attributs personnalisés, et de déclencher des signaux — offrant à votre équipe une observabilité complète des processus métier en cours.
Caractéristiques principales de Temporal
Exécution durable
Les workflows survivent automatiquement aux pannes de processus et aux redémarrages d'infrastructure, reprenant exactement là où ils s'étaient arrêtés sans infrastructure supplémentaire.
Visibilité du flux de travail
La recherche optimisée par Elasticsearch vous permet de filtrer et d'inspecter les exécutions de workflows par statut, type de workflow, attributs de recherche personnalisés ou plage horaire.
Nouvelles tentatives automatiques
Définissez des stratégies de nouvelle tentative avec un délai d'attente configurable sur n'importe quelle activité afin que les échecs transitoires soient gérés sans modifier le code de l'application.
Flux de travail de longue durée
Prend en charge nativement les flux de travail qui s'exécutent pendant des minutes, des jours ou des années — y compris les minuteries planifiées, les étapes d'approbation humaine et les signaux externes.
SDKs multi-langues
Les développeurs se connectent via gRPC en utilisant les SDK officiels pour Go, Python, Java, TypeScript, .NET et PHP.
Pourquoi exécuter Temporal sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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