Temporal est une plateforme d'exécution de workflows durables open source qui permet aux développeurs d'écrire des applications à longue durée de vie et tolérantes aux pannes sous forme de code ordinaire. Les workflows écrits avec Temporal survivent automatiquement aux plantages de processus, aux partitions réseau et aux pannes d'infrastructure — sans point de contrôle manuel, machines d'état dans des bases de données, ou logique de nouvelle tentative complexe. Lorsqu'un travailleur redémarre, l'exécution reprend exactement là où elle s'était arrêtée.

Ce déploiement exécute la pile complète de Temporal : le serveur avec PostgreSQL pour la persistance et Elasticsearch pour la recherche et la visibilité de l'historique des workflows. L'interface utilisateur web incluse vous permet de surveiller les workflows actifs, d'inspecter les historiques d'événements, de rechercher des exécutions par statut ou attributs personnalisés, et de déclencher des signaux — offrant à votre équipe une observabilité complète des processus métier en cours.