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Outil de cartographie mentale collaboratif en temps réel auto-hébergé pour permettre aux équipes de réfléchir, planifier et structurer leurs idées ensemble.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec TeamMapper

TeamMapper est une application de mind mapping open-source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via WebSockets. Conçu comme un successeur du projet mindmapp abandonné, il se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.

L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS permet de conserver les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes dans des environnements réglementés d'ajuster le comportement de confidentialité pour correspondre à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de TeamMapper

Collaboration en temps réel

Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.

Non-partage de compte

Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de consultation seule ou de modification — les invités peuvent rejoindre sans créer de compte ni se connecter.

Personnalisation avancée des nœuds

Ajoutez des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.

Importation et Exportation

Déplacez les cartes mentales vers et depuis TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour les partager avec les parties prenantes ou les archiver hors ligne.

Paramètres par défaut conformes au RGPD

Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences de confidentialité sans nettoyage manuel.

Annuler et Raccourcis

L'historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier permettent à l'éditeur de rester rapide pour les utilisateurs expérimentés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.

Pourquoi exécuter TeamMapper sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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