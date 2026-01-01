Déployez TeamMapper en un clic.
Outil de cartographie mentale collaboratif en temps réel auto-hébergé pour permettre aux équipes de réfléchir, planifier et structurer leurs idées ensemble.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TeamMapper
TeamMapper est une application de mind mapping open-source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via WebSockets. Conçu comme un successeur du projet mindmapp abandonné, il se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.
L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS permet de conserver les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes dans des environnements réglementés d'ajuster le comportement de confidentialité pour correspondre à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.
Caractéristiques principales de TeamMapper
Collaboration en temps réel
Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.
Non-partage de compte
Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de consultation seule ou de modification — les invités peuvent rejoindre sans créer de compte ni se connecter.
Personnalisation avancée des nœuds
Ajoutez des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.
Importation et Exportation
Déplacez les cartes mentales vers et depuis TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour les partager avec les parties prenantes ou les archiver hors ligne.
Paramètres par défaut conformes au RGPD
Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences de confidentialité sans nettoyage manuel.
Annuler et Raccourcis
L'historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier permettent à l'éditeur de rester rapide pour les utilisateurs expérimentés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.
Pourquoi exécuter TeamMapper sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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