Déployez Svix en un clic.
Service de livraison de webhooks open-source avec tentatives automatiques, signature de messages et un portail de point de terminaison client intégrable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Svix
Svix est une plateforme de livraison de webhooks open-source, prête pour l'entreprise, qui gère tout ce qui est impliqué dans l'envoi de webhooks fiables à grande échelle. Elle gère les tentatives automatiques avec un backoff exponentiel, la surveillance de l'état des points de terminaison, la signature et la vérification des messages, et un journal d'audit complet de chaque tentative de livraison — afin que vous n'ayez pas à construire vous-même cette infrastructure.
Un composant de portail intégrable permet aux clients de votre application de gérer eux-mêmes leurs points de terminaison de webhook et leurs abonnements aux événements. Conçu en Rust pour la performance, Svix fonctionne avec PostgreSQL et Redis, et expose une API REST avec des SDK officiels pour tous les principaux langages. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient toutes les données de webhook sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Svix
Nouvelles tentatives automatiques
Les livraisons de webhook échouées sont automatiquement relancées avec un backoff exponentiel, garantissant que les messages atteignent leur destination même pendant les pannes transitoires.
Signature de message
Tous les webhooks sortants sont signés avec HMAC-SHA256 ou Ed25519, permettant aux destinataires de vérifier cryptographiquement l'authenticité de chaque message.
Portail intégrable
Livrez un portail de gestion de webhooks pré-construit que vos clients peuvent utiliser pour enregistrer des points de terminaison et s'abonner à des événements — aucune interface utilisateur personnalisée requise.
Journal d'audit des livraisons
Chaque tentative de livraison est enregistrée avec tous les détails de la requête et de la réponse, facilitant le débogage des échecs et la relecture des événements manqués.
SDK multi-langues
Les SDK clients officiels pour Python, TypeScript, Go, Java, Ruby et C# vous permettent d'intégrer Svix à n'importe quel backend en quelques minutes.
Pourquoi exécuter Svix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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