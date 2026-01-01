Svix est une plateforme de livraison de webhooks open-source, prête pour l'entreprise, qui gère tout ce qui est impliqué dans l'envoi de webhooks fiables à grande échelle. Elle gère les tentatives automatiques avec un backoff exponentiel, la surveillance de l'état des points de terminaison, la signature et la vérification des messages, et un journal d'audit complet de chaque tentative de livraison — afin que vous n'ayez pas à construire vous-même cette infrastructure.

Un composant de portail intégrable permet aux clients de votre application de gérer eux-mêmes leurs points de terminaison de webhook et leurs abonnements aux événements. Conçu en Rust pour la performance, Svix fonctionne avec PostgreSQL et Redis, et expose une API REST avec des SDK officiels pour tous les principaux langages. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient toutes les données de webhook sous votre contrôle.