Déployez SuperTokens en un clic.
Backend d'authentification open source avec gestion de session, connexion sans mot de passe, OAuth social et MFA — une alternative auto-hébergée à Auth0 et Firebase Auth.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SuperTokens
SuperTokens est une alternative open-source aux services d'authentification propriétaires comme Auth0 et Firebase Auth. Il fournit une API Core backend avec laquelle vos applications s'intègrent en utilisant des SDK officiels pour React, Node.js, Python, Go et les plateformes mobiles. SuperTokens gère la connexion par e-mail/mot de passe, les flux sans mot de passe, l'authentification sociale OAuth, l'authentification multi-facteurs, la gestion avancée des sessions avec rafraîchissement automatique des jetons, et la protection contre les attaques d'authentification courantes — le tout via une API bien documentée.
L'auto-hébergement de SuperTokens signifie que les identifiants utilisateur et les données de session restent dans votre base de données PostgreSQL sous votre contrôle total, sans tarification par utilisateur qui augmente à mesure que votre application se développe. Ce modèle déploie SuperTokens Core avec PostgreSQL, prêt pour une utilisation en production.
Caractéristiques principales de SuperTokens
Plusieurs méthodes d'authentification
Prend en charge l'e-mail/mot de passe, les liens magiques sans mot de passe et les fournisseurs OAuth sociaux prêts à l'emploi — ajoutez les flux que vos utilisateurs attendent sans code personnalisé.
Gestion de session avancée
Gère la rotation des jetons, le rafraîchissement automatique et la révocation sécurisée des sessions, protégeant les utilisateurs contre le détournement de session et les attaques par fixation de session.
Composants d'IU préconçus
Composants React, Vue et Angular prêts à l'emploi pour la connexion, l'inscription et la réinitialisation de mot de passe qui correspondent à votre marque sans avoir à créer des interfaces utilisateur d'authentification à partir de zéro.
Authentification multi-facteurs
Ajoutez l'AMF basée sur le TOTP ou l'e-mail à n'importe quel flux d'authentification sans services tiers ni frais supplémentaires par utilisateur.
Rôles et autorisations
Attribuez des rôles aux utilisateurs et mettez en œuvre des contrôles d'autorisation dans votre application en utilisant l'API de gestion des utilisateurs et des rôles intégrée de SuperTokens.
Pourquoi exécuter SuperTokens sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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