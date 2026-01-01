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Panneau de navigation personnalisable pour serveur et NAS avec une page d'accueil épurée et un lanceur d'applications pour les auto-hébergeurs.

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63 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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62 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Sun-Panel

Sun-Panel est une page d'accueil et un panneau de navigation légers et auto-hébergés, conçus pour les serveurs et les périphériques NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.

Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et des CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Sun-Panel

Support Multi-comptes

Créez des comptes isolés pour différents utilisateurs, chacun avec sa propre disposition de panneau et ses raccourcis d'application.

Aucune base de données externe

Fonctionne entièrement sur SQLite intégré, ce qui simplifie le déploiement sans service de base de données supplémentaire à maintenir.

Bibliothèque d'icônes riche

Tirez parti de la bibliothèque d'icônes Iconify pour personnaliser librement les raccourcis de votre application, prenant en charge des milliers de jeux d'icônes.

Surveillance du statut du système

Visualisez en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque directement sur votre panneau pour surveiller la santé de votre serveur.

JS et CSS personnalisés

Injectez votre propre JavaScript et CSS pour personnaliser entièrement l'apparence et le comportement de votre page d'accueil.

Mini-fenêtres dans la page

Ouvrez les services pris en charge dans des mini-fenêtres flottantes sans quitter votre tableau de bord pour un flux de travail fluide.

Pourquoi exécuter Sun-Panel sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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