Déployez Sun-Panel en un clic.
Panneau de navigation personnalisable pour serveur et NAS avec une page d'accueil épurée et un lanceur d'applications pour les auto-hébergeurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Sun-Panel
Sun-Panel est une page d'accueil et un panneau de navigation légers et auto-hébergés, conçus pour les serveurs et les périphériques NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.
Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et des CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.
Caractéristiques principales de Sun-Panel
Support Multi-comptes
Créez des comptes isolés pour différents utilisateurs, chacun avec sa propre disposition de panneau et ses raccourcis d'application.
Aucune base de données externe
Fonctionne entièrement sur SQLite intégré, ce qui simplifie le déploiement sans service de base de données supplémentaire à maintenir.
Bibliothèque d'icônes riche
Tirez parti de la bibliothèque d'icônes Iconify pour personnaliser librement les raccourcis de votre application, prenant en charge des milliers de jeux d'icônes.
Surveillance du statut du système
Visualisez en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque directement sur votre panneau pour surveiller la santé de votre serveur.
JS et CSS personnalisés
Injectez votre propre JavaScript et CSS pour personnaliser entièrement l'apparence et le comportement de votre page d'accueil.
Mini-fenêtres dans la page
Ouvrez les services pris en charge dans des mini-fenêtres flottantes sans quitter votre tableau de bord pour un flux de travail fluide.
Pourquoi exécuter Sun-Panel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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