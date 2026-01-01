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API de navigateur open-source qui donne aux agents IA un contrôle total d'une véritable instance Chrome pour l'automatisation web et l'extraction de données.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Steel Browser

Steel Browser est un bac à sable de navigateur open-source conçu pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant le protocole complet Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans avoir à gérer le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.

L'auto-hébergement de Steel conserve chaque session de navigation, magasin de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, gardez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agent IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou code personnalisé — au même backend.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Steel Browser

Gestion des sessions

Créer, mettre en pause, reprendre et détruire des sessions de navigateur isolées via une seule API REST, avec les cookies et le stockage local préservés entre les appels.

Accès CDP complet

Connectez-vous directement au protocole Chrome DevTools via WebSocket pour un contrôle précis avec Puppeteer, Playwright ou tout client compatible CDP.

Page en Markdown et PDF

Les endpoints intégrés convertissent toute page rendue en Markdown propre, PDF ou captures d'écran, prêts à alimenter les fenêtres de contexte des LLM ou les pipelines de documents.

Débogueur de session active

Le tableau de bord visuel diffuse chaque session en temps réel afin que vous puissiez voir ce qu'un agent voit, rejouer les actions et diagnostiquer les échecs sans relancer les tâches.

SDKs agnostiques de Framework

Les SDK Python et Node officiels s'intègrent à LangChain, CrewAI, OpenAI Agents et des piles personnalisées — passez des fournisseurs de navigateurs cloud sans réécrire la logique de l'agent.

Pourquoi exécuter Steel Browser sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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