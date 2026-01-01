Déployez Steel Browser en un clic.
API de navigateur open-source qui donne aux agents IA un contrôle total d'une véritable instance Chrome pour l'automatisation web et l'extraction de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Steel Browser
Steel Browser est un bac à sable de navigateur open-source conçu pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant le protocole complet Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans avoir à gérer le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.
L'auto-hébergement de Steel conserve chaque session de navigation, magasin de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, gardez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agent IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou code personnalisé — au même backend.
Caractéristiques principales de Steel Browser
Gestion des sessions
Créer, mettre en pause, reprendre et détruire des sessions de navigateur isolées via une seule API REST, avec les cookies et le stockage local préservés entre les appels.
Accès CDP complet
Connectez-vous directement au protocole Chrome DevTools via WebSocket pour un contrôle précis avec Puppeteer, Playwright ou tout client compatible CDP.
Page en Markdown et PDF
Les endpoints intégrés convertissent toute page rendue en Markdown propre, PDF ou captures d'écran, prêts à alimenter les fenêtres de contexte des LLM ou les pipelines de documents.
Débogueur de session active
Le tableau de bord visuel diffuse chaque session en temps réel afin que vous puissiez voir ce qu'un agent voit, rejouer les actions et diagnostiquer les échecs sans relancer les tâches.
SDKs agnostiques de Framework
Les SDK Python et Node officiels s'intègrent à LangChain, CrewAI, OpenAI Agents et des piles personnalisées — passez des fournisseurs de navigateurs cloud sans réécrire la logique de l'agent.
Pourquoi exécuter Steel Browser sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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