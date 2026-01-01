Déployez Starbase 80 avec l'installation en un clic.
Une page d'accueil de serveur légère et rapide pour organiser les liens vers vos conteneurs et services auto-hébergés.
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Ce que vous pouvez construire avec Starbase 80
Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcharge de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.
Contrairement aux tableaux de bord lourds en intégration, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design et les icônes selfh.st prêtes à l'emploi, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.
Caractéristiques principales de Starbase 80
Chargement instantané des pages
Starbase 80 émet du HTML statique pur sans JavaScript côté client, ainsi votre page d'accueil se charge en millisecondes quelle que soit la charge du serveur.
Configuration pilotée par JSON
Définissez tous vos services, catégories, icônes et liens dans un seul fichier config.json — pas de base de données, pas d'éditeur d'interface utilisateur, pas de migrations.
Prise en charge des icônes enrichies
Utilisez les icônes du tableau de bord, les icônes Material Design ou les icônes selfh.st par leur nom, ou servez vos propres fichiers d'image à partir d'un dossier monté en liaison.
Mode sombre intégré
Mode sombre automatique sensible au système d'exploitation avec des couleurs d'arrière-plan configurables pour les thèmes clairs et sombres utilisant les valeurs de couleur Tailwind ou des codes hexadécimaux.
Aucun accès aux conteneurs
Aucun socket Docker requis et aucune intégration d'API — Starbase 80 est un lanceur de liens pur sans accès en lecture à vos conteneurs en cours d'exécution.
Pourquoi exécuter Starbase 80 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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