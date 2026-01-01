Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcharge de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.

Contrairement aux tableaux de bord lourds en intégration, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design et les icônes selfh.st prêtes à l'emploi, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.