SQLPage est un serveur d'applications web open-source qui rend des pages web interactives directement à partir de requêtes SQL. Les développeurs et les analystes écrivent des fichiers .sql qui sélectionnent des éléments d'une bibliothèque de composants intégrée — formulaires, tableaux, graphiques, cartes, navigation et des dizaines d'éléments d'interface utilisateur — et le serveur transforme les jeux de résultats en HTML soigné sans une seule ligne de HTML, CSS ou JavaScript. Connectez SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server et exposez une base de données existante sous forme de panneau d'administration fonctionnel, de tableau de bord interne ou de prototype en quelques minutes.

L'auto-hébergement de SQLPage sur votre propre VPS maintient les requêtes, les schémas et les identifiants au sein de l'infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur une plateforme low-code tierce. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites de lignes, et vos fichiers .sql restent portables et contrôlables par version comme n'importe quel autre code.