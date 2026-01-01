Déployez SQLPage en un clic.
Créez des sites web interactifs et des tableaux de bord de données en utilisant uniquement des requêtes SQL — aucun code frontend, framework ou JavaScript n'est requis.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SQLPage
SQLPage est un serveur d'applications web open-source qui rend des pages web interactives directement à partir de requêtes SQL. Les développeurs et les analystes écrivent des fichiers
.sql qui sélectionnent des éléments d'une bibliothèque de composants intégrée — formulaires, tableaux, graphiques, cartes, navigation et des dizaines d'éléments d'interface utilisateur — et le serveur transforme les jeux de résultats en HTML soigné sans une seule ligne de HTML, CSS ou JavaScript. Connectez SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server et exposez une base de données existante sous forme de panneau d'administration fonctionnel, de tableau de bord interne ou de prototype en quelques minutes.
L'auto-hébergement de SQLPage sur votre propre VPS maintient les requêtes, les schémas et les identifiants au sein de l'infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur une plateforme low-code tierce. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites de lignes, et vos fichiers
.sql restent portables et contrôlables par version comme n'importe quel autre code.
Caractéristiques principales de SQLPage
Rendu uniquement SQL
Écrivez des fichiers SQL ordinaires qui sélectionnent à partir d'une riche bibliothèque de composants et SQLPage rend des pages HTML responsives directement à partir des jeux de résultats.
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à SQLite, PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server et exposez n'importe quelle base de données existante en tant qu'application web fonctionnelle.
Composants intégrés
Les formulaires, tableaux, graphiques, cartes, fiches, la navigation, les téléchargements de fichiers et des dizaines d'éléments d'interface utilisateur soignés sont disponibles sans bibliothèques externes ni étapes de compilation.
Rechargement à chaud instantané
Modifier un fichier
.sql et la modification apparaît au prochain chargement de page — aucune compilation, aucun bundler et aucun redémarrage.
Minuscule binaire statique
Un seul binaire Rust de moins de 20 Mo alimente un site dynamique entier, avec une faible consommation de mémoire et des démarrages à froid rapides sur des ressources VPS modestes.
Authentification intégrée
L'authentification HTTP de base, la gestion de session, OAuth et les fonctions de hachage de mot de passe permettent aux fichiers SQL de protéger les pages sans service d'identité externe.
Pourquoi exécuter SQLPage sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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