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Plateforme e-commerce headless open source pour la création de boutiques en ligne multi-vendeurs, B2B et transfrontalières.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
82,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Spree

Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open-source construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux marketplaces B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et un storefront Next.js prêt pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans construire le backend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services de traitement que vous pouvez connecter.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Spree

Architecture sans tête

Une API REST complète et un SDK TypeScript vous permettent de créer n'importe quelle vitrine — Next.js, mobile ou personnalisée — tandis que Spree gère toute la logique commerciale en coulisses.

Marketplace multi-vendeurs

La gestion des fournisseurs intégrée vous permet de gérer une place de marché avec plusieurs vendeurs, des catalogues séparés et une exécution indépendante des commandes à partir d'une seule installation.

Vente en gros B2B

Créez des groupes de clients avec des tarifs personnalisés, des minimums de commande et des conditions de crédit pour gérer la vente en gros B2B parallèlement à votre boutique B2C sans avoir besoin d'une deuxième plateforme.

Commerce transfrontalier

La prise en charge native des devises multiples et des langues multiples vous permet de vendre à l'échelle mondiale sans plugins tiers ni solutions de contournement par pays.

Recherche de produits en plein texte

L'intégration de Meilisearch offre une recherche de produits tolérante aux fautes de frappe et ultra-rapide, avec un filtrage à facettes inclus par défaut.

Pourquoi exécuter Spree sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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