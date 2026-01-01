Déployez Spree en un clic.
Plateforme e-commerce headless open source pour la création de boutiques en ligne multi-vendeurs, B2B et transfrontalières.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Spree
Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open-source construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux marketplaces B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et un storefront Next.js prêt pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans construire le backend à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services de traitement que vous pouvez connecter.
Caractéristiques principales de Spree
Architecture sans tête
Une API REST complète et un SDK TypeScript vous permettent de créer n'importe quelle vitrine — Next.js, mobile ou personnalisée — tandis que Spree gère toute la logique commerciale en coulisses.
Marketplace multi-vendeurs
La gestion des fournisseurs intégrée vous permet de gérer une place de marché avec plusieurs vendeurs, des catalogues séparés et une exécution indépendante des commandes à partir d'une seule installation.
Vente en gros B2B
Créez des groupes de clients avec des tarifs personnalisés, des minimums de commande et des conditions de crédit pour gérer la vente en gros B2B parallèlement à votre boutique B2C sans avoir besoin d'une deuxième plateforme.
Commerce transfrontalier
La prise en charge native des devises multiples et des langues multiples vous permet de vendre à l'échelle mondiale sans plugins tiers ni solutions de contournement par pays.
Recherche de produits en plein texte
L'intégration de Meilisearch offre une recherche de produits tolérante aux fautes de frappe et ultra-rapide, avec un filtrage à facettes inclus par défaut.
Pourquoi exécuter Spree sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.