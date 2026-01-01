Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open-source construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux marketplaces B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et un storefront Next.js prêt pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans construire le backend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services de traitement que vous pouvez connecter.