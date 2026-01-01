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Plateforme e-commerce open source moderne conçue avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec EverShop

EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open source, construite sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes e-commerce héritées basées sur PHP, EverShop est conçue autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, similaire à celle d'une application.

L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS maintient les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de EverShop

Stack JS moderne

Basé sur Node.js, React et GraphQL, afin que les développeurs puissent étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.

Rendu côté serveur

La vitrine React SSR offre un rendu initial rapide et un HTML optimisé pour le référencement (SEO) dès la première utilisation, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.

Catalogue et stocks

Gérer les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock depuis une interface d'administration unique avec édition en masse et importation CSV.

Panier et paiement

Paiement personnalisable sur une seule page, avec prise en charge des commandes d'invités, des codes promo, des règles d'expédition et de multiples zones fiscales.

Système d'extension

L'API de module TypeScript de première classe et le système de hook facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou d'une logique métier sans forker le cœur.

Backend PostgreSQL

Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — faciles à sauvegarder, répliquer et interroger directement pour les rapports ou les migrations.

Pourquoi exécuter EverShop sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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