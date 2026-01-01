Déployez EverShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source moderne conçue avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EverShop
EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open source, construite sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes e-commerce héritées basées sur PHP, EverShop est conçue autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, similaire à celle d'une application.
L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS maintient les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.
Caractéristiques principales de EverShop
Stack JS moderne
Basé sur Node.js, React et GraphQL, afin que les développeurs puissent étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.
Rendu côté serveur
La vitrine React SSR offre un rendu initial rapide et un HTML optimisé pour le référencement (SEO) dès la première utilisation, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.
Catalogue et stocks
Gérer les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock depuis une interface d'administration unique avec édition en masse et importation CSV.
Panier et paiement
Paiement personnalisable sur une seule page, avec prise en charge des commandes d'invités, des codes promo, des règles d'expédition et de multiples zones fiscales.
Système d'extension
L'API de module TypeScript de première classe et le système de hook facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou d'une logique métier sans forker le cœur.
Backend PostgreSQL
Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — faciles à sauvegarder, répliquer et interroger directement pour les rapports ou les migrations.
Pourquoi exécuter EverShop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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