EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open source, construite sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes e-commerce héritées basées sur PHP, EverShop est conçue autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, similaire à celle d'une application.

L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS maintient les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.