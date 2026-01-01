Déployez FOSSBilling en un clic.
Plateforme open source de facturation et de gestion client pour les fournisseurs d'hébergement web, les agences et les freelances.
Sélectionnez un forfait VPS pour FOSSBilling
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FOSSBilling
FOSSBilling est un système de facturation et de gestion de clientèle gratuit et open-source, conçu pour les entreprises d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets de support, payer des factures et consulter l'historique de leurs commandes — le tout à partir d'une interface unique et personnalisée.
L'auto-hébergement de FOSSBilling vous permet de garder toutes les données clients, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail.
Caractéristiques principales de FOSSBilling
Facturation récurrente automatisée
Configurez des produits d'abonnement qui facturent automatiquement les clients selon votre cycle de facturation défini, réduisant le travail manuel et assurant une collecte de revenus prévisible.
Tickets de support intégrés
Un service d'assistance intégré permet aux clients d'ouvrir et de suivre des tickets de support directement dans leur portail, centralisant ainsi la communication de facturation et de support.
Plusieurs passerelles de paiement
Connectez PayPal, Stripe et des dizaines d'autres processeurs de paiement afin que les clients puissent payer les factures de la manière qui leur convient le mieux.
Portail libre-service client
Les clients peuvent gérer leurs propres services, télécharger des factures, mettre à jour leurs coordonnées et surveiller l'état de leur compte sans vous contacter.
Gestion des commandes et des produits
Définissez des produits configurables et des niveaux de tarification, gérez les mises à niveau et les déclassements, et automatisez les hooks de provisionnement via le système de modules extensible.
Automatisation cron intégrée
L'image Docker officielle exécute automatiquement le cron de FOSSBilling toutes les cinq minutes, ainsi les factures sont générées et les abonnements renouvelés sans aucune planification manuelle.
Pourquoi exécuter FOSSBilling sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.