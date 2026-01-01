Déployez Bagisto en un clic.
Plateforme e-commerce Laravel open source pour créer des boutiques en ligne avec prise en charge multidevise, multilingue et des passerelles de paiement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bagisto
Bagisto est une plateforme de commerce électronique open source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage de revenus. Elle est livrée avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère nativement les exigences multidevises et multilingues.
L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions de votre boutique, les données clients et le catalogue de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — essentiel pour les entreprises opérant sous des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.
Caractéristiques principales de Bagisto
Prise en charge multidevise
Acceptez les paiements dans n'importe quelle devise et affichez les prix dans la devise locale du client, avec une gestion configurable des taux de change.
Vitrine multi-langues
Servez vos clients internationaux dans leur langue préférée grâce à la localisation intégrée pour les pages produits, les parcours de paiement et les e-mails transactionnels.
Catalogue de produits flexible
Gérer des produits simples, configurables, groupés et téléchargeables avec des variantes, des attributs personnalisés et des règles de tarification dynamique.
Intégrations de passerelles de paiement
Connectez Stripe, PayPal et d'autres passerelles populaires prêtes à l'emploi, avec un système de plugins pour ajouter des méthodes de paiement personnalisées.
API REST et GraphQL
Une couverture API complète vous permet de créer des vitrines headless, des applications mobiles, ou d'intégrer les données de commande et de produit avec des systèmes ERP et des services de traitement des commandes.
Pourquoi exécuter Bagisto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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